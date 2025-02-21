Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с новым скандальным заявлением. Он утверждает, что в настоящее время в Штатах "нет никакого аппетита" для принятия нового законопроекта в поддержку Украины.

США продолжают шантажировать Украину

С заявлением по этому поводу приспешник Дональда Трампа выступил во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

Журналисты поинтересовались у Майка Джонсона, видит ли он возможность принять новый законопроект в поддержку Украины, если война будет затягиваться дальше, спикер ответил:

"Слушайте, на это нет никакого аппетита". Поделиться

Более того, после этого приспешник Трампа обратился с этим вопросом к аудитории, которая хором проскандировала: "Нет!"

Несмотря на это, Майк Джонсон еще раз повторил, что крайне важно довести войну России против Украины до конца.

На этом фоне он добавил, что лидеры Европы также отдают себе отчет в необходимости этого.