Нет аппетита. У Трампа цинично высказались о поддержке Украины
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Политика
Дата публикации

Нет аппетита. У Трампа цинично высказались о поддержке Украины

Джонсон
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Источник:  Укринформ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с новым скандальным заявлением. Он утверждает, что в настоящее время в Штатах "нет никакого аппетита" для принятия нового законопроекта в поддержку Украины.

Главные тезисы

  • Приспешник Трампа утверждает, что США хотят максимально быстро завершить войну РФ против Украины.
  • По мнению Джонсона, это может сделать только американский президент.

США продолжают шантажировать Украину

С заявлением по этому поводу приспешник Дональда Трампа выступил во время Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

Журналисты поинтересовались у Майка Джонсона, видит ли он возможность принять новый законопроект в поддержку Украины, если война будет затягиваться дальше, спикер ответил:

"Слушайте, на это нет никакого аппетита".

Более того, после этого приспешник Трампа обратился с этим вопросом к аудитории, которая хором проскандировала: "Нет!"

Несмотря на это, Майк Джонсон еще раз повторил, что крайне важно довести войну России против Украины до конца.

На этом фоне он добавил, что лидеры Европы также отдают себе отчет в необходимости этого.

Президент Трамп прав, пора с этим покончить, — отметил Джонсон, добавив, что президент США может это сделать.

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