Я шокирован. Мерц ответил на заявления Трампа об Украине

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не скрывает, что недавние скандальные и лживые заявления президента США Дональда Трампа о войне РФ против Украины его действительно шокировали.
Главные тезисы
- Политики из разных стран все чаще выражают поддержку Украине после скандала, который устроил Трамп и его команда.
- Мерц призывает европейских лидеров действовать быстро и решительно, чтобы спасти Украину.
Все больше политиков поддерживают Украину
Немецкий политик обращает внимание на то, что скандальные слова Дональда Трампа — это "по сути, классическая подмена преступника на жертву".
По мнению Мерца, на фоне последних событий крайне важно, что лидеры Европы смогли договориться об общей стратегии решения этого вопроса.
Он также предупредил, что это нужно делать "очень и очень быстро".
Немецкий политик еще раз напомнил о том, что просить и умолять о месте за столом переговоров — ошибочный подход.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-