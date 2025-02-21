Я шокирован. Мерц ответил на заявления Трампа об Украине
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Политика
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Я шокирован. Мерц ответил на заявления Трампа об Украине

Мерц
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Источник:  Tagesschau

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц не скрывает, что недавние скандальные и лживые заявления президента США Дональда Трампа о войне РФ против Украины его действительно шокировали.

Главные тезисы

  • Политики из разных стран все чаще выражают поддержку Украине после скандала, который устроил Трамп и его команда.
  • Мерц призывает европейских лидеров действовать быстро и решительно, чтобы спасти Украину.

Все больше политиков поддерживают Украину

Немецкий политик обращает внимание на то, что скандальные слова Дональда Трампа — это "по сути, классическая подмена преступника на жертву".

Это российский нарратив, это то, как Путин представлял его годами, и я, честно говоря, шокирован тем, что Дональд Трамп сейчас, по-видимому, сам принял его.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС

По мнению Мерца, на фоне последних событий крайне важно, что лидеры Европы смогли договориться об общей стратегии решения этого вопроса.

Он также предупредил, что это нужно делать "очень и очень быстро".

Немецкий политик еще раз напомнил о том, что просить и умолять о месте за столом переговоров — ошибочный подход.

Теперь мы должны создать свой собственный вес, — подчеркнул Мерц.

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