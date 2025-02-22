Трамп висунув нову вимогу Зеленському та Путіну

Очільник Білого дому Дональд Трамп вважає, що український лідер Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні працювати разом, щоб припинити війну, яку РФ веде проти України. На цьому тлі президент США зажадав їхньої зустрічі.
Головні тези:
- Трамп заперечив чутки про його візит до Москви 9 травня.
- Переговори між Вашингтоном і Москвою заплановані на 25 лютого у Саудівській Аравії.
Трамп вимагає проведення прямих перемовин між Зеленським та Путіним
З заявою з цього приводу президент США виступив під час церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі.
Він почав переконувати усіх, що країна-агресорка Росія, мовляв, зацікавлена у підписанні угоди.
Окрім того, Дональд Трамп Додав, що перемовини, між Вашингтоном і Москвою розпочнуться 25 лютого в Саудівській Аравії.
На цьому тлі очільник Білого дому заперечив чутки про його нібито плани відвідати Москву 9 травня на святкування так званого "Дня Перемоги".
Ба більше, Дональд Трамп офіційно підтвердив, що угода з Україною щодо корисних копалин близька до завершення, тому незабаром її нібито мають підписати.
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