Украина не готова подписать соглашение о надрах с США — известна причина

Как удалось узнать журналистам, глава государства Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение об использовании украинских природных ресурсов. Главная причина заключается в "проблемных вопросах", которые есть в текущей версии указанного документа.

Соглашение о надрах не выгодно для Украины

От своего инсайдера в Украине Sky News узнало, что так называемое соглашение о надрах "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент (Зеленский. — ред.) не готов его принять".

На сегодняшний день проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат лишь односторонние обязательства со стороны Украины, — заявил анонимный источник журналистов. Поделиться

По словам президента США Дональда Трампа, соглашение о ископаемых является частью усилий, нацеленных на завершение войны России против Украины.

21 февраля глава Белого дома заявил, что вскоре этот документ будет подписан, однако не назвал конкретную дату.