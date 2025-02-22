Украина не готова подписать соглашение о надрах с США — известна причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина не готова подписать соглашение о надрах с США — известна причина

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Sky News

Как удалось узнать журналистам, глава государства Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение об использовании украинских природных ресурсов. Главная причина заключается в "проблемных вопросах", которые есть в текущей версии указанного документа.

Главные тезисы

  • Зеленского не устраивают односторонние обязательства для Украины.
  • Соглашение о ископаемых рассматривается как часть усилий по завершению войны России против Украины.

Соглашение о надрах не выгодно для Украины

От своего инсайдера в Украине Sky News узнало, что так называемое соглашение о надрах "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент (Зеленский. — ред.) не готов его принять".

На сегодняшний день проекты не отражают партнерства в соглашении и содержат лишь односторонние обязательства со стороны Украины, — заявил анонимный источник журналистов.

По словам президента США Дональда Трампа, соглашение о ископаемых является частью усилий, нацеленных на завершение войны России против Украины.

21 февраля глава Белого дома заявил, что вскоре этот документ будет подписан, однако не назвал конкретную дату.

Американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о надрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном, написало издание Axios.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина потеряла 40% добычи газа — известна причина
газ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В США пытаются отстранить Келлога за его проукраинскую позицию
Келлог
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Франция и Италия мешают ЕС принять важное решение касательно Украины
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?