Украина не готова подписать соглашение о надрах с США — известна причина

Как удалось узнать журналистам, глава государства Владимир Зеленский пока не готов подписать с США соглашение об использовании украинских природных ресурсов. Главная причина заключается в "проблемных вопросах", которые есть в текущей версии указанного документа.
Главные тезисы
- Зеленского не устраивают односторонние обязательства для Украины.
- Соглашение о ископаемых рассматривается как часть усилий по завершению войны России против Украины.
Соглашение о надрах не выгодно для Украины
От своего инсайдера в Украине Sky News узнало, что так называемое соглашение о надрах "еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде проекта президент (Зеленский. — ред.) не готов его принять".
По словам президента США Дональда Трампа, соглашение о ископаемых является частью усилий, нацеленных на завершение войны России против Украины.
21 февраля глава Белого дома заявил, что вскоре этот документ будет подписан, однако не назвал конкретную дату.
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