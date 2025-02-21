Украина потеряла 40% добычи газа — известна причина

Украинские власти намерены импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте. Таким образом, Киев хочет компенсировать падение производства примерно на 40% из-за регулярных атак России.
Главные тезисы
- Украина намерена компенсировать потери газа путем импорта в феврале и марте.
- Украине важно начать закачку газа для зимнего сезона 2025/26 и накопить около 13 млрд кубометров.
Россия создала для Украины новую серьезную проблему
Что важно понимать, ранее ежедневно Украина добывала около 52 млн. кубометров газа, а зимой потребляла от 110 до 140 млн. кубометров в сутки.
В течение этого отопительного сезона украинцы могли обойтись без импорта, однако страна-агрессорка Россия усилила свои атаки.
На этом фоне Киев просто вынужден импортировать газ, чтобы компенсировать это сокращение внутренней добычи.
По словам инсайдеров, ключевые газодобывающие мощности Украины уязвимы к атакам России, поскольку они расположены в прифронтовой Харьковской области и соседней Полтавщине.
Кроме того, указано, что весной Украине крайне важно начать закачку газа для зимнего сезона 2025/26 и необходимо накопить около 13 млрд кубометров.
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