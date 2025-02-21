Украина потеряла 40% добычи газа — известна причина

Украинские власти намерены импортировать до 800 млн кубометров газа из Европы в феврале и марте. Таким образом, Киев хочет компенсировать падение производства примерно на 40% из-за регулярных атак России.

Россия создала для Украины новую серьезную проблему

Что важно понимать, ранее ежедневно Украина добывала около 52 млн. кубометров газа, а зимой потребляла от 110 до 140 млн. кубометров в сутки.

В течение этого отопительного сезона украинцы могли обойтись без импорта, однако страна-агрессорка Россия усилила свои атаки.

На этом фоне Киев просто вынужден импортировать газ, чтобы компенсировать это сокращение внутренней добычи.

По словам инсайдеров, ключевые газодобывающие мощности Украины уязвимы к атакам России, поскольку они расположены в прифронтовой Харьковской области и соседней Полтавщине.

Украина имеет низкие запасы газа в хранилищах, но с запланированным импортом и собственной добычей газа она сможет пройти отопительный сезон, который, как правило, длится с октября по апрель, без ограничения подачи газа для промышленности и населения. Поделиться

Кроме того, указано, что весной Украине крайне важно начать закачку газа для зимнего сезона 2025/26 и необходимо накопить около 13 млрд кубометров.