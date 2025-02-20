Россия ночью массированно атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру Украины

В ночь на 20 февраля российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
Главные тезисы
- Российские войска нанесли массированный удар по газовой инфраструктуре Украины, повреждения угрожают газоснабжению населения.
- Министр энергетики Украины квалифицирует атаки России как терроризм и призывает к мерам реагирования.
- Действия России направлены на остановку добычи газа и причинение неудобств обычным украинцам, что квалифицируется как террористический акт.
Удары РФ по газовой системе Украины являются откровенным терроризмом — Галущенко
Враг в очередной раз массированно атакует газовую инфраструктуру. Сегодня ночью россия снова произвела очередной массированный ракетно-дроновый обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности.
Как только разрешила ситуация безопасности, специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительным работам.
В то время как Россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа, — отметил министр.
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