Россия ночью массированно атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ночью массированно атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру Украины

ракета
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Источник:  online.ua

В ночь на 20 февраля российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Главные тезисы

  • Российские войска нанесли массированный удар по газовой инфраструктуре Украины, повреждения угрожают газоснабжению населения.
  • Министр энергетики Украины квалифицирует атаки России как терроризм и призывает к мерам реагирования.
  • Действия России направлены на остановку добычи газа и причинение неудобств обычным украинцам, что квалифицируется как террористический акт.

Удары РФ по газовой системе Украины являются откровенным терроризмом — Галущенко

Враг в очередной раз массированно атакует газовую инфраструктуру. Сегодня ночью россия снова произвела очередной массированный ракетно-дроновый обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности.

Как только разрешила ситуация безопасности, специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительным работам.

Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления. В настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Министр энергетики Украины

В то время как Россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа, — отметил министр.

Такие действия врага только еще раз свидетельствуют, что Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, погрузить в холод среди зимы. Это откровенный терроризм.

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