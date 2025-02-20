Россия ночью массированно атаковала ракетами и дронами газовую инфраструктуру Украины

В ночь на 20 февраля российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Удары РФ по газовой системе Украины являются откровенным терроризмом — Галущенко

Враг в очередной раз массированно атакует газовую инфраструктуру. Сегодня ночью россия снова произвела очередной массированный ракетно-дроновый обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности.

Как только разрешила ситуация безопасности, специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительным работам.

Целью этих преступных атак является остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления. В настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения. Герман Галущенко Министр энергетики Украины

В то время как Россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа, — отметил министр.