Силы обороны Украины сбили 80 дронов РФ во время ночной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины сбили 80 дронов РФ во время ночной атаки

Воздушные Силы ВСУ
Дрон
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Силы обороны Украины в ночь на 20 февраля уничтожили 80 российских дронов во время атаки. Еще 78 БПЛА были локационно потеряны.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины сбили 80 дронов РФ и успешно отразили ночную атаку на критическую инфраструктуру страны.
  • Проведен комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам в нескольких областях Украины.
  • ВСУ привлекли авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы для отражения атаки.

Воздушные Силы отчитались об отражении российской дроновой атаки

В ночь на 20 февраля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области.

Всего применено к 14 ракетам: крылатые — Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется.

Кроме того, враг атаковал 161-м ударным БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — рф.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Отчет ВС ВСУ

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

78 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Киевщина.

В Херсонской области, ударом вражеской управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки, есть пострадавшие, продолжаются спасательные работы.

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