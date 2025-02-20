Силы обороны Украины сбили 80 дронов РФ во время ночной атаки

Силы обороны Украины в ночь на 20 февраля уничтожили 80 российских дронов во время атаки. Еще 78 БПЛА были локационно потеряны.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины сбили 80 дронов РФ и успешно отразили ночную атаку на критическую инфраструктуру страны.
- Проведен комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам в нескольких областях Украины.
- ВСУ привлекли авиацию, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы для отражения атаки.
Воздушные Силы отчитались об отражении российской дроновой атаки
В ночь на 20 февраля 2025 года российские оккупанты совершили комбинированный удар ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области.
Всего применено к 14 ракетам: крылатые — Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется.
Кроме того, враг атаковал 161-м ударным БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — рф.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 80 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
78 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Киевщина.
В Херсонской области, ударом вражеской управляемой авиабомбы частично разрушен подъезд многоэтажки, есть пострадавшие, продолжаются спасательные работы.
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