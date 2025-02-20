Сили оборони України збили 80 дронів РФ під час нічної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України збили 80 дронів РФ під час нічної атаки

Повітряні Сили ЗСУ
Дрон
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Сили оборони України у ніч проти 20 лютого знищили 80 російських дронів під час атаки. Ще 78 БпЛА були локаційно втрачені.

Головні тези:

  • Сили оборони України збили 80 дронів РФ під час нічної атаки на критичну інфраструктуру в Україні.
  • Внаслідок атаки Росія застосувала до 14 ракет різних типів, включно з крилатими та балістичними, з різних місць базувань.
  • Удар противника охопив об'єкти у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та інших областях України.

Повітряні Сили звітували щодо відбиття російської дронової атаки

У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні — Іскандер-М/KN-23 (пуски — Воронезька обл.). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.

Крім того, ворог атакував 161-м ударним БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Звіт ПС ЗСУ

Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина.

На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

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