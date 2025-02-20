Сили оборони України у ніч проти 20 лютого знищили 80 російських дронів під час атаки. Ще 78 БпЛА були локаційно втрачені.
Головні тези:
- Сили оборони України збили 80 дронів РФ під час нічної атаки на критичну інфраструктуру в Україні.
- Внаслідок атаки Росія застосувала до 14 ракет різних типів, включно з крилатими та балістичними, з різних місць базувань.
- Удар противника охопив об'єкти у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та інших областях України.
Повітряні Сили звітували щодо відбиття російської дронової атаки
У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.
Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні — Іскандер-М/KN-23 (пуски — Воронезька обл.). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.
Крім того, ворог атакував 161-м ударним БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина.
На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.
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