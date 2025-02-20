Сили оборони України збили 80 дронів РФ під час нічної атаки

Сили оборони України у ніч проти 20 лютого знищили 80 російських дронів під час атаки. Ще 78 БпЛА були локаційно втрачені.

Повітряні Сили звітували щодо відбиття російської дронової атаки

У ніч на 20 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Загалом застосовано до 14 ракет: крилаті — Х-101/Х-55см (пуски із Волгоградської обл.), Калібр/Іскандер-К (із акваторії Чорного моря/Криму); балістичні — Іскандер-М/KN-23 (пуски — Воронезька обл.). Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється.

Крім того, ворог атакував 161-м ударним БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Поширити

Звіт ПС ЗСУ

Станом на 10.00 підтверджено збиття 80-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина.