Росія вночі масовано атакувала ракетами і дронами газову інфраструктуру України

У ніч проти 20 лютого російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по газовій інфраструктурі України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Головні тези:
- Російські війська вночі атакували газову інфраструктуру України ракетами та дронами.
- Масовані удари спричинили пошкодження виробничих потужностей і загрожують газопостачанню для українських громадян.
- Міністр енергетики України вважає ці дії РФ відвертим тероризмом та намаганням завдати болю українському населенню.
Удари РФ по газовій системі України є відвертим тероризмом - Галущенко
Ворог вчергове масовано атакує газову інфраструктуру. Сьогодні вночі росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності.
Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.
У той час, як Росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу, - зазначив міністр.
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