Росія вночі масовано атакувала ракетами і дронами газову інфраструктуру України

У ніч проти 20 лютого російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по газовій інфраструктурі України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Удари РФ по газовій системі України є відвертим тероризмом - Галущенко

Ворог вчергове масовано атакує газову інфраструктуру. Сьогодні вночі росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності.

Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання. Герман Галущенко Міністр енергетики України

У той час, як Росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу, - зазначив міністр.