Росія вночі масовано атакувала ракетами і дронами газову інфраструктуру України
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вночі масовано атакувала ракетами і дронами газову інфраструктуру України

Ракета
Джерело:  online.ua

У ніч проти 20 лютого російські війська здійснили масований ракетно-дроновий удар по газовій інфраструктурі України. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Головні тези:

  • Російські війська вночі атакували газову інфраструктуру України ракетами та дронами.
  • Масовані удари спричинили пошкодження виробничих потужностей і загрожують газопостачанню для українських громадян.
  • Міністр енергетики України вважає ці дії РФ відвертим тероризмом та намаганням завдати болю українському населенню.

Удари РФ по газовій системі України є відвертим тероризмом - Галущенко

Ворог вчергове масовано атакує газову інфраструктуру. Сьогодні вночі росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності.

Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Міністр енергетики України

У той час, як Росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу, - зазначив міністр.

Такі дії ворога тільки ще раз засвідчують, що Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, занурити в холод посеред зими. Це відвертий тероризм.

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