Сили оборони України збили 83 безпілотники РФ під час нічної атаки

У ніч на 17 лютого російські окупанти запустили проти України 147 безпілотних літальних апаратів. До відбиття атаки залучалась авіація.
Головні тези:
- У ніч на 17 лютого українські сили оборони успішно збили 83 безпілотники, які були запущені російськими окупантами.
- Дрони були запущені з різних напрямків, включно з міст Орел, Брянськ, Курськ.
- До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
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Дрони запускали із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття атаки залучались:
авіація;
зенітні ракетні війська;
підрозділи РЕБ;
мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 83 безпілотників типу Shahed та дронів інших типів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської й низки інших областей.
Також 59 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок атаки постраждали:
Харківська;
Київська;
Полтавська;
Запорізька області.
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