Сили оборони України збили 83 безпілотники РФ під час нічної атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України збили 83 безпілотники РФ під час нічної атаки

Повітряні Сили ЗСУ
Дрони
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У ніч на 17 лютого російські окупанти запустили проти України 147 безпілотних літальних апаратів. До відбиття атаки залучалась авіація.

Головні тези:

  • У ніч на 17 лютого українські сили оборони успішно збили 83 безпілотники, які були запущені російськими окупантами.
  • Дрони були запущені з різних напрямків, включно з міст Орел, Брянськ, Курськ.
  • До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Дрони запускали із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи РЕБ;

  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Звіт Повітряних Сил ЗСУ

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 83 безпілотників типу Shahed та дронів інших типів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської й низки інших областей.

Також 59 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали:

  • Харківська;

  • Київська;

  • Полтавська;

  • Запорізька області.

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