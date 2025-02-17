Силы обороны Украины сбили 83 беспилотника РФ во время ночной атаки

В ночь на 17 февраля российские оккупанты запустили против Украины 147 беспилотных летательных аппаратов. К отражению атаки привлекалась авиация.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны сбили 83 беспилотника РФ в ходе ночной атаки на Украину.
- Авиация, зенитные ракетные войска и другие подразделения были задействованы для успешного отражения атаки.
- Дроны были запущены с разных направлений, включая города Орел, Брянск, Курск и другие.
ПС Украины отчитались о боевой работе в ночь на 17 февраля
Дроны запускали из направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки привлекались:
авиация;
зенитные ракетные войска;
подразделы РЭБ;
мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 83 беспилотников типа Shahed и дронов других типов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и других областей.
Также 59 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате атаки пострадали:
Харьковская;
Киевская;
Полтавская;
Запорожская область.
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