Силы обороны Украины сбили 83 беспилотника РФ во время ночной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины сбили 83 беспилотника РФ во время ночной атаки

Воздушные Силы ВСУ
дроны
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В ночь на 17 февраля российские оккупанты запустили против Украины 147 беспилотных летательных аппаратов. К отражению атаки привлекалась авиация.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны сбили 83 беспилотника РФ в ходе ночной атаки на Украину.
  • Авиация, зенитные ракетные войска и другие подразделения были задействованы для успешного отражения атаки.
  • Дроны были запущены с разных направлений, включая города Орел, Брянск, Курск и другие.

ПС Украины отчитались о боевой работе в ночь на 17 февраля

Дроны запускали из направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделы РЭБ;

  • мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Отчет Воздушных Сил ВСУ

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 83 беспилотников типа Shahed и дронов других типов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и других областей.

Также 59 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Харьковская;

  • Киевская;

  • Полтавская;

  • Запорожская область.

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