Силы обороны Украины сбили 83 беспилотника РФ во время ночной атаки

В ночь на 17 февраля российские оккупанты запустили против Украины 147 беспилотных летательных аппаратов. К отражению атаки привлекалась авиация.

ПС Украины отчитались о боевой работе в ночь на 17 февраля

Дроны запускали из направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделы РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Отчет Воздушных Сил ВСУ

По состоянию на 9 утра подтверждено избиение 83 беспилотников типа Shahed и дронов других типов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и других областей.

Также 59 дронов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали: