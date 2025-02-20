Російський КАБ зруйнував багатоповерхівку у Херсоні — серед постраждалих двоє дітей

Російська керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі Херсона майже опівночі 20 лютого. Серед постраждалих є діти, брат і сестра. Їх мати, ймовірно, досі під завалами.
Головні тези:
- Російський КАБ влучив у багатоповерхівку в Херсоні, серед постраждалих є двоє дітей.
- Двійнята отримали мінно-вибухові травми та стрес, їхня матір може бути під завалами.
- У результаті авіаудару було зруйновано 15 квартир і пошкоджено 80 житлових одиниць.
Авіація РФ бомбила Херсон: що відомо
Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі.
Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.
Рятувальники врятували чоловіка, який був заблокований на восьмому поверсі. Наразі його оглядають медики.
Ще двоє постраждалих внаслідок влучання КАБ у багатоквартирний будинок у середмісті Херсона.
На місці розгорнуто оперативний штаб обласної адміністрації.
До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це — рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, волонтери, міська влада.
Під завалами ще можуть бути люди. Нині триває пошук потерпілих.
Через авіаудар РФ зруйновано пʼятнадцять квартир — з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях — вибило шибки.
Нині відомо про 6 постраждалих, двох з яких працівники ДСНС врятували з 8 та 9 поверхів зруйнованої будівлі.
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