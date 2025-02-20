Російський КАБ зруйнував багатоповерхівку у Херсоні — серед постраждалих двоє дітей

Російська керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі Херсона майже опівночі 20 лютого. Серед постраждалих є діти, брат і сестра. Їх мати, ймовірно, досі під завалами.

Авіація РФ бомбила Херсон: що відомо

Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі.

Вже відомо про перших постраждалих внаслідок авіаудару по житловому будинку. Це 13-річні двійнята — хлопчик і дівчинка. У них — мінно-вибухові травми та гостра реакція на стрес», — згодом повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Поширити

Наразі діти перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Херсон після авіаудару РФ

Рятувальники врятували чоловіка, який був заблокований на восьмому поверсі. Наразі його оглядають медики.

Ще двоє постраждалих внаслідок влучання КАБ у багатоквартирний будинок у середмісті Херсона.

У 60-річного чоловіка садна чола. 36-річний чоловік отримав акубаротравму, — повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Поширити

На місці розгорнуто оперативний штаб обласної адміністрації.

Херсон після авіаудару РФ

До робіт залучені близько 120 осіб та 35 одиниць техніки. Це — рятувальники, поліція, лікарі, комунальники, волонтери, міська влада.

Під завалами ще можуть бути люди. Нині триває пошук потерпілих.

Через авіаудар РФ зруйновано пʼятнадцять квартир — з 1 по 10 поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях — вибило шибки.