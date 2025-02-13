Росія обстріляла багатоповерхівку у Херсоні — є поранені

Російські війська зранку, 13 лютого, завдали удару по центральній частині Херсона. Влучили у багатоповерхівку, є поранені.
Головні тези:
- Російські війська здійснили обстріл багатоповерхівки у Херсоні, що призвело до поранень двох мешканців міста.
- Під час атаки у багатоповерхівку потрапили 48-річний чоловік та 55-річна жінка, які отримали уламкові поранення та мінно-вибухові травми.
- Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а жінка залишається на амбулаторному лікуванні.
Росія обстріляла багатоповерхівку у Херсоні
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворог обстріляв житлові будинки у Центральному районі міста. Внаслідок атаки російських окупантів постраждали двоє жителів.
Прилетіло у багатоповерхівку. Поранення отримали 48-річний чоловік та 55-річна жінка.
Медики констатували у потерпілих уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували. Жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.
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