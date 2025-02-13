Росія обстріляла багатоповерхівку у Херсоні — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла багатоповерхівку у Херсоні — є поранені

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон

Російські війська зранку, 13 лютого, завдали удару по центральній частині Херсона. Влучили у багатоповерхівку, є поранені.

Головні тези:

  • Російські війська здійснили обстріл багатоповерхівки у Херсоні, що призвело до поранень двох мешканців міста.
  • Під час атаки у багатоповерхівку потрапили 48-річний чоловік та 55-річна жінка, які отримали уламкові поранення та мінно-вибухові травми.
  • Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а жінка залишається на амбулаторному лікуванні.

Росія обстріляла багатоповерхівку у Херсоні

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог обстріляв житлові будинки у Центральному районі міста. Внаслідок атаки російських окупантів постраждали двоє жителів.

Прилетіло у багатоповерхівку. Поранення отримали 48-річний чоловік та 55-річна жінка.

Медики констатували у потерпілих уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували. Жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

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