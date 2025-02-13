Россия обстреляла многоэтажку в Херсоне — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла многоэтажку в Херсоне — есть раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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Российские войска утром, 13 февраля, нанесли удар по центральной части Херсона. Попали в многоэтажку, ранены.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли многоэтажный дом в Херсоне, что привело к ранениям двух жителей города.
  • В результате атаки пострадали 48-летний мужчина и 55-летняя женщина, получившие обломочные ранения и минно-взрывные травмы.
  • Мужчина доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, а женщина находится на амбулаторном лечении.

Россия обстреляла многоэтажку в Херсоне

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Враг обстрелял жилые дома в Центральном районе города. В результате атаки российских оккупантов пострадали двое жителей.

Прилетело в многоэтажку. Ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.

Медики констатировали у пострадавших обломочные ранения и минно-взрывные травмы. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Женщина находится в амбулаторном лечении.

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