Россия обстреляла многоэтажку в Херсоне — есть раненые

Российские войска утром, 13 февраля, нанесли удар по центральной части Херсона. Попали в многоэтажку, ранены.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли многоэтажный дом в Херсоне, что привело к ранениям двух жителей города.
- В результате атаки пострадали 48-летний мужчина и 55-летняя женщина, получившие обломочные ранения и минно-взрывные травмы.
- Мужчина доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, а женщина находится на амбулаторном лечении.
Россия обстреляла многоэтажку в Херсоне
Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Враг обстрелял жилые дома в Центральном районе города. В результате атаки российских оккупантов пострадали двое жителей.
Прилетело в многоэтажку. Ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина.
Медики констатировали у пострадавших обломочные ранения и минно-взрывные травмы. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Женщина находится в амбулаторном лечении.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-