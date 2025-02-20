Российский КАБ разрушил многоэтажку в Херсоне — среди пострадавших двое детей

Российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе Херсона около полуночи 20 февраля. Среди пострадавших есть дети, брат и сестра. Их мать, вероятно, до сих пор под завалами.
Главные тезисы
- Российский КАБ поразил многоэтажку в Херсоне, двое детей получили минно-взрывные травмы и стресс, их мать может находиться под завалами.
- В результате авиаудара было разрушено 15 квартир и повреждено 80 жилых единиц в Херсоне.
- Спасатели проводят работы на месте происшествия, под завалами могут находиться еще люди, поиск пострадавших продолжается.
Авиация РФ бомбила Херсон: что известно
Управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе.
В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков.
Спасатели спасли мужчину, который был заблокирован на восьмом этаже. Пока его осматривают медики.
Еще двое пострадавших в результате попадания КАБ в многоквартирный дом в центре Херсона.
На месте развернут оперативный штаб областной администрации.
К работам привлечены около 120 человек и 35 единиц техники. Это спасатели, полиция, врачи, коммунальщики, волонтеры, городские власти.
Под завалами могут быть еще люди. В настоящее время идет поиск пострадавших.
Из-за авиаудара РФ разрушены пятнадцать квартир — с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах — выбило стекла.
В настоящее время известно о шести пострадавших, двое из которых работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания.
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