Российский КАБ разрушил многоэтажку в Херсоне — среди пострадавших двое детей

Российская управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе Херсона около полуночи 20 февраля. Среди пострадавших есть дети, брат и сестра. Их мать, вероятно, до сих пор под завалами.

Авиация РФ бомбила Херсон: что известно

Управляемая авиабомба попала в многоэтажку в Днепровском районе.

Уже известно о первых пострадавших в результате авиаудара по жилому дому. Это 13-летние близнецы — мальчик и девочка. У них — минно-взрывные травмы и острая реакция на стресс», — сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Поделиться

В настоящее время дети находятся в больнице под наблюдением медиков.

Херсон после авиаудара РФ

Спасатели спасли мужчину, который был заблокирован на восьмом этаже. Пока его осматривают медики.

Еще двое пострадавших в результате попадания КАБ в многоквартирный дом в центре Херсона.

У 60-летнего мужчины ссадный лоб. 36-летний мужчина получил акубаротравму, — сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко. Поделиться

На месте развернут оперативный штаб областной администрации.

Херсон после авиаудара РФ

К работам привлечены около 120 человек и 35 единиц техники. Это спасатели, полиция, врачи, коммунальщики, волонтеры, городские власти.

Под завалами могут быть еще люди. В настоящее время идет поиск пострадавших.

Из-за авиаудара РФ разрушены пятнадцать квартир — с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Кроме этого, в 80 домах — выбило стекла.