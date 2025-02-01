Молдова начала поставлять газ в долг непризнанному Приднестровью

Компания Moldovagaz начала 1 февраля поставки первого объема – 3 млн куб газа – в Приднестровье.
Главные тезисы
- Компания Moldovagaz начала поставки газа в Приднестровье вместо России с объемом 3 млн кубометров.
- Поддержка давления в системе Левобережья обеспечивается по соглашению на рыночных условиях.
- Молдова получила поддержку от Евросоюза по закупке газа и электроэнергии для Приднестровья и других регионов.
- Energocom будет закупать природный газ по рыночным ценам на авторизованных площадках в Евросоюзе и Украине.
- После поставки газ будет распределяться между бытовыми потребителями, медицинскими учреждениями и электростанциями.
Молдова вместо России поставляет газ Приднестровью
Исполняющий обязанности директора компании Вадим Чебан сказал изданию Europa Libera, что поставки начались в 08:30, а объемы, закачивающиеся в трубопроводную систему Левобережья, достаточны «для поддержки давления».
По словам Чебана, сейчас на левый берег Днестра поставляется газ, который уже находится в трубопроводах на правом берегу.
Газ поставляется в местах выхода в систему, управляемую Тираспольтрансгазом.
Кроме того, в правительстве Молдовы сообщили, что комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила сегодня Energocom закупать газ для левобережья и электроэнергию для правобережья.
В Кабмине Молдовы отметили, что Energocom будет закупать природный газ по рыночным ценам на авторизованных торговых площадках в Евросоюзе и Украине.
Газ будут поставлять в соответствии с графиком, согласованным Тираспольтрансгазом, в объеме 3 миллиона кубометров в сутки. Будет оплачивать транспортировку газа Energocom в соответствии с тарифами, утвержденными НАРЭ. После поставки Energocom и Тираспольтрансгаз составят акт приема-передачи, — отметил после заседания комиссии по ЧС представитель правительства Даниэл Воде.
Он добавил, что газ будут распределяться между бытовыми потребителями, медицинскими и социальными учреждениями и электростанциями.
Молдова предоставит газ в долг Приднестровью
Об этом премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил на пресс-конференции 27 января.
По его словам, Евросоюз также предоставит 30 млн евро на закупку природного газа, который используют для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС для Правого берега по "докризисным ценам", а также для обеспечения потребностей приднестровского региона с 1 по 10 февраля.
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