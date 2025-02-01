Молдова начала поставлять газ в долг непризнанному Приднестровью

Молдова вместо России поставляет газ Приднестровью

Исполняющий обязанности директора компании Вадим Чебан сказал изданию Europa Libera, что поставки начались в 08:30, а объемы, закачивающиеся в трубопроводную систему Левобережья, достаточны «для поддержки давления».

По словам Чебана, сейчас на левый берег Днестра поставляется газ, который уже находится в трубопроводах на правом берегу.

Газ поставляется в местах выхода в систему, управляемую Тираспольтрансгазом.

Кроме того, в правительстве Молдовы сообщили, что комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила сегодня Energocom закупать газ для левобережья и электроэнергию для правобережья.

На заседании премьер-министр Дорин Речан напомнил, что из выделенных ЕС 64 млн. евро на закупку гуманитарного газа для Приднестровья планируется потратить 20 млн. евро, а еще 10 млн. евро пойдут на закупку электроэнергии для правого берега. Поделиться

В Кабмине Молдовы отметили, что Energocom будет закупать природный газ по рыночным ценам на авторизованных торговых площадках в Евросоюзе и Украине.

Газ будут поставлять в соответствии с графиком, согласованным Тираспольтрансгазом, в объеме 3 миллиона кубометров в сутки. Будет оплачивать транспортировку газа Energocom в соответствии с тарифами, утвержденными НАРЭ. После поставки Energocom и Тираспольтрансгаз составят акт приема-передачи, — отметил после заседания комиссии по ЧС представитель правительства Даниэл Воде.

Он добавил, что газ будут распределяться между бытовыми потребителями, медицинскими и социальными учреждениями и электростанциями.

Молдова предоставит газ в долг Приднестровью

Об этом премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил на пресс-конференции 27 января.

Хочу обратиться к нашим согражданам на Левобережье. Правобережье сегодня предоставит вам помощь — 3 млн кубометров газа для того, чтобы поддержать давление в системе. Поделиться

По его словам, Евросоюз также предоставит 30 млн евро на закупку природного газа, который используют для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС для Правого берега по "докризисным ценам", а также для обеспечения потребностей приднестровского региона с 1 по 10 февраля.