Молдова начала поставлять газ в долг непризнанному Приднестровью
Категория
Экономика
Дата публикации

Молдова начала поставлять газ в долг непризнанному Приднестровью

Приднестровье
Read in English
Читати українською
Источник:  Newsmaker

Компания Moldovagaz начала 1 февраля поставки первого объема – 3 млн куб газа – в Приднестровье.

Главные тезисы

  • Компания Moldovagaz начала поставки газа в Приднестровье вместо России с объемом 3 млн кубометров.
  • Поддержка давления в системе Левобережья обеспечивается по соглашению на рыночных условиях.
  • Молдова получила поддержку от Евросоюза по закупке газа и электроэнергии для Приднестровья и других регионов.
  • Energocom будет закупать природный газ по рыночным ценам на авторизованных площадках в Евросоюзе и Украине.
  • После поставки газ будет распределяться между бытовыми потребителями, медицинскими учреждениями и электростанциями.

Молдова вместо России поставляет газ Приднестровью

Исполняющий обязанности директора компании Вадим Чебан сказал изданию Europa Libera, что поставки начались в 08:30, а объемы, закачивающиеся в трубопроводную систему Левобережья, достаточны «для поддержки давления».

По словам Чебана, сейчас на левый берег Днестра поставляется газ, который уже находится в трубопроводах на правом берегу.

Газ поставляется в местах выхода в систему, управляемую Тираспольтрансгазом.

Кроме того, в правительстве Молдовы сообщили, что комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила сегодня Energocom закупать газ для левобережья и электроэнергию для правобережья.

На заседании премьер-министр Дорин Речан напомнил, что из выделенных ЕС 64 млн. евро на закупку гуманитарного газа для Приднестровья планируется потратить 20 млн. евро, а еще 10 млн. евро пойдут на закупку электроэнергии для правого берега.

В Кабмине Молдовы отметили, что Energocom будет закупать природный газ по рыночным ценам на авторизованных торговых площадках в Евросоюзе и Украине.

Газ будут поставлять в соответствии с графиком, согласованным Тираспольтрансгазом, в объеме 3 миллиона кубометров в сутки. Будет оплачивать транспортировку газа Energocom в соответствии с тарифами, утвержденными НАРЭ. После поставки Energocom и Тираспольтрансгаз составят акт приема-передачи, — отметил после заседания комиссии по ЧС представитель правительства Даниэл Воде.

Он добавил, что газ будут распределяться между бытовыми потребителями, медицинскими и социальными учреждениями и электростанциями.

Молдова предоставит газ в долг Приднестровью

Об этом премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил на пресс-конференции 27 января.

Хочу обратиться к нашим согражданам на Левобережье. Правобережье сегодня предоставит вам помощь — 3 млн кубометров газа для того, чтобы поддержать давление в системе.

По его словам, Евросоюз также предоставит 30 млн евро на закупку природного газа, который используют для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС для Правого берега по "докризисным ценам", а также для обеспечения потребностей приднестровского региона с 1 по 10 февраля.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Приднестровье согласилось получать газ через госкомпанию "Молдовагаз"
Приднестровье согласилось получать газ через госкомпанию "Молдовагаз"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В непризнанном Приднестровье жалуются на исчерпанные запасы газа
Газ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
От России не дождались — Молдова предоставляет газ в долг непризнанному Приднестровью
Газ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?