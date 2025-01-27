От России не дождались — Молдова предоставляет газ в долг непризнанному Приднестровью

Кишинев предложил самопровозглашённому Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг, чтобы поддержать давление в системе. Также помощь региону предоставит Евросоюз.

Молдова предоставляет газ в долг непризнанному Приднестровью

Об этом премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил на пресс-конференции 27 января.

Хочу обратиться к нашим согражданам на Левобережье. Дорин Речан Премьер-министр Молдовы

По его словам, Евросоюз также предоставит 30 млн евро на закупку природного газа, который используют для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС для Правого берега по "докризисным ценам", а также для обеспечения потребностей приднестровского региона с 1 по 10 февраля.

Параллельно правительство Молдовы и ЕС работают над двухлетним пакетом помощи по укреплению энергетической устойчивости всей страны. По сути, Евросоюз снова приходит на помощь Молдове. И это не просто слова. ЕС оказывает реальную помощь: тепло, свет, безопасность всем нам. Кишинев сделал все возможное, чтобы поставки газа возобновились, и сегодняшнее решение наглядно демонстрирует, что проблемы, созданные не нами, можно решить благодаря общим усилиям.

Ситуация с газом в непризнанном Приднестровье

Так называемый глава Приднестровья Вадим Красносельский 9 декабря 2024 подписал указ о введении чрезвычайного экономического состояния из-за угрозы прекращения поставок в регион российского газа через Украину.

Утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему. Поделиться

С 1 января в так называемом Приднестровье приостановили поставки тепла и горячей воды для бытовых потребителей и предприятий. Это произошло из-за прекращения поставок российского газа.

15 января Красносельский заявил, что Россия будет предоставлять их территории газ в виде гуманитарной помощи.

17 января Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла решение, согласно которому Молдова применит механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить помощь во время энергетического кризиса.