Від Росії не дочекалися — Молдова надає газ у борг невизнаному Придністров'ю

Кишинів запропонував самопроголошеному Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг, аби підтримати тиск у системі. Також допомогу регіону надасть Євросоюз.

Молдова надає газ у борг невизнаному Придністров'ю

Про це прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив на пресконференції 27 січня.

Хочу звернутися до наших співгромадян на Лівобережжі. Правобережжя сьогодні надасть вам допомогу — 3 млн кубометрів газу для того, щоб підтримати тиск у системі. Дорін Речан Прем'єр-міністр Молдови

За його словами, Євросоюз також надасть €30 млн на закупівлю природного газу, який використають для виробництва електроенергії на Молдавській ДРЕС для Правого берега за "докризовими цінами", а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.

Паралельно уряд Молдови та ЄС працюють над дворічним пакетом допомоги для зміцнення енергетичної стійкості усієї країни. По суті Євросоюз знову приходить на допомогу Молдові. І це не просто слова. ЄС надає реальну допомогу: тепло, світло, безпека всім нам. Кишинів зробив усе можливе, щоб постачання газу відновилося, і сьогоднішнє рішення наочно демонструє, що проблеми, створені не нами, можна вирішити завдяки спільним зусиллям.

Ситуація з газом у невизнаному Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. Поширити

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

15 січня Красносельський заявив, що Росія надаватиме їх території газ у вигляді гуманітарної допомоги.

17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.