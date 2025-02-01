Молдова почала постачати газ у борг невизнаному Придністров'ю

Компанія Moldovagaz почала 1 лютого постачання першого обсягу — 3 млн куб газу — до Придністров’я.
Головні тези:
- Компанія Moldovagaz розпочала постачання газу до Придністров'я замість Росії з обсягом 3 млн кубометрів.
- Постачання газу забезпечує підтримку тиску у системі Лівобережжя за угодою на ринкових умовах.
- Молдова отримала підтримку від Євросоюзу для закупівлі газу та електроенергії для Придністров'я та інших регіонів.
- Energocom закуповуватиме природний газ за ринковими цінами на авторизованих торгових майданчиках у Євросоюзі та Україні.
- Після акту прийому-передачі газ розподілятимуть між побутовими споживачами, медичними та соціальними установами та електростанціями.
Молдова замість Росії постачає газ Придністров'ю
Виконувач обов'язків директора компанії Вадим Чебан сказав виданню Europa Libera, що постачання розпочалося о 08:30, а обсяги, що закачуються до трубопровідної системи Лівобережжя, достатні «для підтримки тиску».
За словами Чебана, зараз на лівий берег Дністра постачається газ, який уже є у трубопроводах на правому березі.
Газ постачається у місцях виходу до системи, яка керується Тираспольтрансгазом.
Крім того, в уряді Молдови повідомили, що комісія з надзвичайних ситуацій дозволила сьогодні Energocom закуповувати газ для лівобережжя та електроенергію для правобережжя.
У кабміні Молдови зазначили, що Energocom закуповуватиме природний газ за ринковими цінами на авторизованих торгових майданчиках у Євросоюзі та Україні.
Газ постачатимуть відповідно до графіка, узгодженого Тираспольтрансгазом, в обсязі 3 мільйони кубометрів на добу. Оплачуватиме транспортування газу Energocom відповідно до тарифів, затверджених НАРЕ. Після постачання Energocom та Тираспольтрансгаз складуть акт прийому-передачі, — зазначив після засідання комісії з НС речник уряду Даніел Воде.
Він додав, що газ розподілятимуть між побутовими споживачами, медичними та соціальними установами та електростанціями.
Молдова надасть газ у борг Придністров'ю
Про це прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив на пресконференції 27 січня.
За його словами, Євросоюз також надасть €30 млн на закупівлю природного газу, який використають для виробництва електроенергії на Молдавській ДРЕС для Правого берега за "докризовими цінами", а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.
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