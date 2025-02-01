Молдова почала постачати газ у борг невизнаному Придністров'ю

Молдова замість Росії постачає газ Придністров'ю

Виконувач обов'язків директора компанії Вадим Чебан сказав виданню Europa Libera, що постачання розпочалося о 08:30, а обсяги, що закачуються до трубопровідної системи Лівобережжя, достатні «для підтримки тиску».

За словами Чебана, зараз на лівий берег Дністра постачається газ, який уже є у трубопроводах на правому березі.

Газ постачається у місцях виходу до системи, яка керується Тираспольтрансгазом.

Крім того, в уряді Молдови повідомили, що комісія з надзвичайних ситуацій дозволила сьогодні Energocom закуповувати газ для лівобережжя та електроенергію для правобережжя.

На засіданні прем'єр-міністр Дорін Речан нагадав, що з виділених ЄС 64 млн євро на закупівлю гуманітарного газу для Придністров'я планується витратити 20 млн євро, а ще 10 млн євро підуть на закупівлю електроенергії для правого берега. Поширити

У кабміні Молдови зазначили, що Energocom закуповуватиме природний газ за ринковими цінами на авторизованих торгових майданчиках у Євросоюзі та Україні.

Газ постачатимуть відповідно до графіка, узгодженого Тираспольтрансгазом, в обсязі 3 мільйони кубометрів на добу. Оплачуватиме транспортування газу Energocom відповідно до тарифів, затверджених НАРЕ. Після постачання Energocom та Тираспольтрансгаз складуть акт прийому-передачі, — зазначив після засідання комісії з НС речник уряду Даніел Воде.

Він додав, що газ розподілятимуть між побутовими споживачами, медичними та соціальними установами та електростанціями.

Молдова надасть газ у борг Придністров'ю

Про це прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив на пресконференції 27 січня.

Хочу звернутися до наших співгромадян на Лівобережжі. Правобережжя сьогодні надасть вам допомогу — 3 млн кубометрів газу для того, щоб підтримати тиск у системі. Поширити

За його словами, Євросоюз також надасть €30 млн на закупівлю природного газу, який використають для виробництва електроенергії на Молдавській ДРЕС для Правого берега за "докризовими цінами", а також для забезпечення потреб придністровського регіону з 1 по 10 лютого.