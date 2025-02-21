Україна втратила 40% видобутку газу — відома причина

Українська влада має намір імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні. Таким чином Київ хоче компенсувати падіння виробництва приблизно на 40% через регулярні атаки Росії.

Росія створила для України нову серйозну проблему

Що важливо розуміти, раніше щоденно Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу.

Протягом поточного опалювального сезону українці могли б обійтися без імпорту, однак країна-агресорка Росія посилила свої атаки.

На цьому тлі Київ просто вимушений імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку.

За словами інсайдерів, ключові газовидобувні потужності України є вразливими до атак Росії, оскільки вони розташовані в прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавщині.

Україна має низькі запаси газу в сховищах, але з запланованим імпортом і власним видобутком газу вона зможе пройти опалювальний сезон, який зазвичай триває з жовтня по квітень, без обмеження подачі газу для промисловості та населення. Поширити

Окрім того, наголошується, що навесні Україні вкрай важливо розпочати закачування газу для зимового сезону 2025/26 та необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів.