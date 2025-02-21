Україна втратила 40% видобутку газу — відома причина

Українська влада має намір імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні. Таким чином Київ хоче компенсувати падіння виробництва приблизно на 40% через регулярні атаки Росії.
Головні тези:
- Україна має намір компенсувати втрати газу шляхом імпортування в лютому та березні.
- Україні важливо розпочати закачування газу для зимового сезону 2025/26 та накопичити близько 13 млрд кубометрів.
Росія створила для України нову серйозну проблему
Що важливо розуміти, раніше щоденно Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу.
Протягом поточного опалювального сезону українці могли б обійтися без імпорту, однак країна-агресорка Росія посилила свої атаки.
На цьому тлі Київ просто вимушений імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку.
За словами інсайдерів, ключові газовидобувні потужності України є вразливими до атак Росії, оскільки вони розташовані в прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавщині.
Окрім того, наголошується, що навесні Україні вкрай важливо розпочати закачування газу для зимового сезону 2025/26 та необхідно накопичити близько 13 млрд кубометрів.
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