В США пытаются отстранить Келлога за его проукраинскую позицию
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В США пытаются отстранить Келлога за его проукраинскую позицию

Келлог
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Источник:  online.ua

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог один из немногих в команде Дональда Трампа, кто всячески поддерживает Украину и отчаянно борется за ее победу в войне. Однако именно из-за своей четкой позиции генерал может потерять должность в Белом доме — против него развернули целую кампанию.

Главные тезисы

  • Есть надежда, что генерал Келлог изменит отношение Дональда Трампа к Украине.
  • Дочь Кита Келлога, Меган Моббс, активно помогает Украине через благотворительный фонд RT Weatherman Foundation.

Келлог — давний и преданный друг Украины

21 февраля все обратили внимание на то, что спецпредставитель США по Украине и России не изменил свое отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому даже на фоне громких и лживых обвинений со стороны Дональда Трампа.

Последнее заявление Кита Келлога идет в разрез со словами главы Белого дома.

После того, как Трамп цинично и безосновательно назвал Владимира Зеленского "диктатором", Келлог подчеркнул, что считает президента Украины "мужественным лидером воюющей нации".

Длинный и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и положительные дискуссии с Владимиром Зеленским, мужественным лидером воюющей нации и его талантливой командой по национальной безопасности.

Кит Келлог

Кит Келлог

Спецпредставитель США по Украине и России

Учитывая тот факт, что Келлог не собирается менять свою позицию по отношению к Украине, в США начали кампанию для отстранения его с должности в Белом доме.

Несмотря на это, еще остается надежда, что генерал успеет представить Дональду Трампу свой отчет о визите в Киев и раскрыть ему глаза на то, что происходит.

Кстати, Китт Келлог также посетил раненых украинских воинов во время своего официального визита.

Эмоциональный визит в Ирпенский военный госпиталь в Украине вместе с Послом Бринк, чтобы посетить раненых военных, потерявших конечности. Быть рядом с этими воинами — вот почему Президент Трамп абсолютно прав, что нужно завершить эту войну. Убийства должны прекратиться. 45-й, 47-й это сделает (Трамп — ред.) — написал он.

Фото: скриншот

К слову, дочь Кита Келлога — Меган Моббс — уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, помогающий Украине с начала полномасштабной войны.

По словам американских журналистов, лучшего "друга Украины", чем Моббс не найти.

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