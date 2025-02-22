Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог один из немногих в команде Дональда Трампа, кто всячески поддерживает Украину и отчаянно борется за ее победу в войне. Однако именно из-за своей четкой позиции генерал может потерять должность в Белом доме — против него развернули целую кампанию.
Главные тезисы
- Есть надежда, что генерал Келлог изменит отношение Дональда Трампа к Украине.
- Дочь Кита Келлога, Меган Моббс, активно помогает Украине через благотворительный фонд RT Weatherman Foundation.
Келлог — давний и преданный друг Украины
21 февраля все обратили внимание на то, что спецпредставитель США по Украине и России не изменил свое отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому даже на фоне громких и лживых обвинений со стороны Дональда Трампа.
Последнее заявление Кита Келлога идет в разрез со словами главы Белого дома.
После того, как Трамп цинично и безосновательно назвал Владимира Зеленского "диктатором", Келлог подчеркнул, что считает президента Украины "мужественным лидером воюющей нации".
Учитывая тот факт, что Келлог не собирается менять свою позицию по отношению к Украине, в США начали кампанию для отстранения его с должности в Белом доме.
Несмотря на это, еще остается надежда, что генерал успеет представить Дональду Трампу свой отчет о визите в Киев и раскрыть ему глаза на то, что происходит.
Кстати, Китт Келлог также посетил раненых украинских воинов во время своего официального визита.
К слову, дочь Кита Келлога — Меган Моббс — уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, помогающий Украине с начала полномасштабной войны.
По словам американских журналистов, лучшего "друга Украины", чем Моббс не найти.
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