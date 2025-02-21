Келлог назвал Зеленского "мужественным лидером нации"

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским были "широкими и положительными".
Главные тезисы
- Спецпредставитель США по Украине и России, Кит Келлог, назвал Владимира Зеленского мужественным лидером воюющей нации.
- Переговоры с президентом Украины были широкие и положительные, касаясь ситуации на фронте и гарантий безопасности для страны.
- Заявление Келлога оценивает переговоры с Зеленским напрямую, противореча словам президента США, который недавно назвал Зеленского диктатором.
Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским
Об этом говорится в сообщении Келлога в соцсети X (Twitter).
A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1— Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025
Заявление спецпредставителя США прозвучало через два дня после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за якобы отказа проводить выборы.
Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Келлогом касалась ситуации на фронте и гарантий безопасности для Украины.
Напомним, 19 февраля спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этом посту.
Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь мира благодаря силе и подчеркивал неделимость безопасности Украины и трансатлантическую безопасность.
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