Келлог назвал Зеленского "мужественным лидером нации"
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Келлог назвал Зеленского "мужественным лидером нации"

Келлог
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Источник:  online.ua

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским были "широкими и положительными".

Главные тезисы

  • Спецпредставитель США по Украине и России, Кит Келлог, назвал Владимира Зеленского мужественным лидером воюющей нации.
  • Переговоры с президентом Украины были широкие и положительные, касаясь ситуации на фронте и гарантий безопасности для страны.
  • Заявление Келлога оценивает переговоры с Зеленским напрямую, противореча словам президента США, который недавно назвал Зеленского диктатором.

Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Об этом говорится в сообщении Келлога в соцсети X (Twitter).

Заявление спецпредставителя США прозвучало через два дня после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за якобы отказа проводить выборы.

Длинный и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и положительные дискуссии с Владимиром Зеленским, мужественным лидером воюющей нации и его талантливой командой национальной безопасности.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель США по Украине и России

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Келлогом касалась ситуации на фронте и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, 19 февраля спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этом посту.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь мира благодаря силе и подчеркивал неделимость безопасности Украины и трансатлантическую безопасность.

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