Келлог назвал Зеленского "мужественным лидером нации"

Спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог заявил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским были "широкими и положительными".

Келлог сделал первое заявление после встречи с Зеленским

Об этом говорится в сообщении Келлога в соцсети X (Twitter).

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025

Заявление спецпредставителя США прозвучало через два дня после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором из-за якобы отказа проводить выборы.

Длинный и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и положительные дискуссии с Владимиром Зеленским, мужественным лидером воюющей нации и его талантливой командой национальной безопасности. Кот Келлог Спецпредставитель США по Украине и России

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с Келлогом касалась ситуации на фронте и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, 19 февраля спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог приехал в Киев впервые за время пребывания на этом посту.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на встрече с ним объяснил видение украинской стороны, как достичь мира благодаря силе и подчеркивал неделимость безопасности Украины и трансатлантическую безопасность.