Келлог назвав Зеленського "мужнім лідером нації"

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог заявив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським були "широкими і позитивними".
Головні тези:
- Кіт Келлог вважає, що Володимир Зеленський — мужній лідер воюючої нації.
- Переговори з президентом України були широкими та позитивними, за словами спецпредставника США.
- Зустріч Келлога з українським президентом стосувалася ситуації на фронті та гарантії безпеки для країни.
Келлог зробив першу заяву після зустрічі з Зеленським
Про це йдеться у дописі Келлога у соцмережі X (Twitter).
A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1— Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025
Заява спецпредставника США прозвучала через два дні після того, як президент США Дональд Трамп назвав Зеленського диктатором через нібито відмову проводити вибори.
Раніше Зеленський заявив, що його зустріч з Келлогом стосувалась ситуації на фронті та гарантій безпеки для України.
Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з ним пояснив бачення української сторони, як досягти миру завдяки силі і наголошував на неподільності безпеки України і трансатлантичної безпеки.
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