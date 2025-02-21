Келлог назвав Зеленського "мужнім лідером нації"

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог заявив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським були "широкими і позитивними".

Келлог зробив першу заяву після зустрічі з Зеленським

Про це йдеться у дописі Келлога у соцмережі X (Twitter).

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025

Заява спецпредставника США прозвучала через два дні після того, як президент США Дональд Трамп назвав Зеленського диктатором через нібито відмову проводити вибори.

Довгий та насичений день з вищим керівництвом України. Широкі і позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, мужнім лідером воюючої нації, та його талановитою командою національної безпеки. Кіт Келлог Спецпредставник США з питань України і Росії

Раніше Зеленський заявив, що його зустріч з Келлогом стосувалась ситуації на фронті та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з ним пояснив бачення української сторони, як досягти миру завдяки силі і наголошував на неподільності безпеки України і трансатлантичної безпеки.