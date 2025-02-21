Келлог назвав Зеленського "мужнім лідером нації"
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Келлог назвав Зеленського "мужнім лідером нації"

Зеленський
Джерело:  online.ua

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог заявив, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським були "широкими і позитивними".

Головні тези:

  • Кіт Келлог вважає, що Володимир Зеленський — мужній лідер воюючої нації.
  • Переговори з президентом України були широкими та позитивними, за словами спецпредставника США.
  • Зустріч Келлога з українським президентом стосувалася ситуації на фронті та гарантії безпеки для країни.

Келлог зробив першу заяву після зустрічі з Зеленським

Про це йдеться у дописі Келлога у соцмережі X (Twitter).

Заява спецпредставника США прозвучала через два дні після того, як президент США Дональд Трамп назвав Зеленського диктатором через нібито відмову проводити вибори.

Довгий та насичений день з вищим керівництвом України. Широкі і позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, мужнім лідером воюючої нації, та його талановитою командою національної безпеки.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник США з питань України і Росії 

Раніше Зеленський заявив, що його зустріч з Келлогом стосувалась ситуації на фронті та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, 19 лютого спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог приїхав до Києва вперше за час перебування на цій посаді.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з ним пояснив бачення української сторони, як досягти миру завдяки силі і наголошував на неподільності безпеки України і трансатлантичної безпеки.

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