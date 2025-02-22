У США намагаються усунути з посади Келлога за його проукраїнську позицію

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог — один з небагатьох у команді Дональда Трампа, хто всіляко підтримує Україну та відчайдушно бореться за її перемогу у війні. Однак саме через свою чітку позицію генерал може втратити посаду у Білому домі — проти нього розгорнули цілу кампанію.

Келлог — давній та відданий друг України

21 лютого всі звернули увагу на те, що спецпредставник США з питань України і Росії не змінив своє ставлення до українського лідера Володимира Зеленського навіть на тлі гучних та брехливих звинувачень з боку Дональда Трампа.

Останнія заява Кіта Келлога йде в розріз зі словами очільника Білого дому.

Після того, як Трамп цинічно та безпідставно назвав назвав Володимира Зеленського “диктатором”, Келлог наголосив, що вважає президента України — “мужнім лідером воюючої нації”.

Довгий та насичений день з вищим керівництвом України. Широкі і позитивні дискусії з Володимиром Зеленським, мужнім лідером воюючої нації, та його талановитою командою національної безпеки. Кіт Келлог Спецпредставник США з питань України і Росії

Враховуючи той факт, що Келлог не збирається змінювати свою позицію щодо України, у США розпочали кампанію задля усунення його з посади у Білому домі.

Попри це, ще залишається надія на те, що генерал встигне представити Дональду Трампу свій звіт щодо візиту до Києва та розкрити йому очі на те, що насправді відбувається.

До слова, Кітт Келлог також відвідав поранених українських воїнів під час свого офіційного візиту.

Емоційний візит до Ірпінського військового госпіталю в Україні разом з Послом Брінк, щоб відвідати поранених військових, тих, хто втратив кінцівки. Бути поруч із цими воїнами — ось чому Президент Трамп абсолютно правий щодо завершення цієї війни. Вбивства повинні припинитися. 45-й, 47-й це зробить (Трамп — ред.) — написав він. Поширити

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До слова, донька Кіта Келлога — Меган Моббс — уже багато років очолює благодійний фонду RT Weatherman Foundation, що допомагає Україні від початку повномасштабної війни.