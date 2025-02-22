У США намагаються усунути з посади Келлога за його проукраїнську позицію

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог — один з небагатьох у команді Дональда Трампа, хто всіляко підтримує Україну та відчайдушно бореться за її перемогу у війні. Однак саме через свою чітку позицію генерал може втратити посаду у Білому домі — проти нього розгорнули цілу кампанію.
Головні тези:
- Є надія, що генерал Келлог змінить ставлення Дональда Трампа щодо України.
- Донька Кіта Келлога, Меган Моббс, активно допомагає Україні через благодійний фонд RT Weatherman Foundation.
Келлог — давній та відданий друг України
21 лютого всі звернули увагу на те, що спецпредставник США з питань України і Росії не змінив своє ставлення до українського лідера Володимира Зеленського навіть на тлі гучних та брехливих звинувачень з боку Дональда Трампа.
Останнія заява Кіта Келлога йде в розріз зі словами очільника Білого дому.
Після того, як Трамп цинічно та безпідставно назвав назвав Володимира Зеленського “диктатором”, Келлог наголосив, що вважає президента України — “мужнім лідером воюючої нації”.
Враховуючи той факт, що Келлог не збирається змінювати свою позицію щодо України, у США розпочали кампанію задля усунення його з посади у Білому домі.
Попри це, ще залишається надія на те, що генерал встигне представити Дональду Трампу свій звіт щодо візиту до Києва та розкрити йому очі на те, що насправді відбувається.
До слова, Кітт Келлог також відвідав поранених українських воїнів під час свого офіційного візиту.
До слова, донька Кіта Келлога — Меган Моббс — уже багато років очолює благодійний фонду RT Weatherman Foundation, що допомагає Україні від початку повномасштабної війни.
За словами американських журналістів, ліпшого "друга України", ніж Моббс годі й шукати.
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