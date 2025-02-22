Україна не готова підписати угоду про надра зі США — відома причина

Як вдалося дізнатися журналістам, глава держави Володимир Зеленський наразі не готовий підписати зі США угоду про використання українських природних ресурсів. Головна причина полягає у "проблемних питання", які є в поточній версії вказаного документу.

Угода про надра досі не є вигідною для України

Від свого інсайдера в Україні Sky News дізналося, що так звана угода про надра "ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент (Зеленський. — ред.) не готовий її прийняти".

На сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України, — заявило анонімне джерело журналістів. Поширити

За словами президента США Дональда Трампа, угода про копалини є частиною зусиль, націлених на завершення війни Росії проти України.

21 лютого очільник Білого дому заявив, що незабаром цей документ буде підписаний, однак не назвав конкретну дату.