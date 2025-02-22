Україна не готова підписати угоду про надра зі США — відома причина
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Економіка
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Україна не готова підписати угоду про надра зі США — відома причина

Зеленський
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Джерело:  Sky News

Як вдалося дізнатися журналістам, глава держави Володимир Зеленський наразі не готовий підписати зі США угоду про використання українських природних ресурсів. Головна причина полягає у "проблемних питання", які є в поточній версії вказаного документу.

Головні тези:

  • Зеленського не влаштовують односторонні зобов'язання для України.
  • Угода про копалини розглядається як частина зусиль щодо завершення війни Росії проти України.

Угода про надра досі не є вигідною для України

Від свого інсайдера в Україні Sky News дізналося, що так звана угода про надра "ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент (Зеленський. — ред.) не готовий її прийняти".

На сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України, — заявило анонімне джерело журналістів.

За словами президента США Дональда Трампа, угода про копалини є частиною зусиль, націлених на завершення війни Росії проти України.

21 лютого очільник Білого дому заявив, що незабаром цей документ буде підписаний, однак не назвав конкретну дату.

Американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном, — написало видання Axios.

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