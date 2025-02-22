Україна не готова підписати угоду про надра зі США — відома причина

Як вдалося дізнатися журналістам, глава держави Володимир Зеленський наразі не готовий підписати зі США угоду про використання українських природних ресурсів. Головна причина полягає у "проблемних питання", які є в поточній версії вказаного документу.
Головні тези:
- Зеленського не влаштовують односторонні зобов'язання для України.
- Угода про копалини розглядається як частина зусиль щодо завершення війни Росії проти України.
Угода про надра досі не є вигідною для України
Від свого інсайдера в Україні Sky News дізналося, що так звана угода про надра "ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент (Зеленський. — ред.) не готовий її прийняти".
За словами президента США Дональда Трампа, угода про копалини є частиною зусиль, націлених на завершення війни Росії проти України.
21 лютого очільник Білого дому заявив, що незабаром цей документ буде підписаний, однак не назвав конкретну дату.
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