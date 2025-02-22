Франція та Італія заважають ЄС ухвалити важливе рішення щодо України

Згідно з даними німецьких журналістів, офіційні Париж та Рим стали на заваді Європейському союзу під час погодженням багатомільярдного пакета військової підтримки для України.

Думки в Євросоюзі знову розділилися

Німецьке видання Spiegel від своїх інсайдерів у дипломатичних колах дізналася про труднощі всередині блоку, які виникли через скепсис з боку команда Мелоні та Макрона.

Як виявилося, представники Франції та Італії не вірять в те, що члени ЄС можуть надати настільке масштабне фінансування для України.

Одна з головних причин їхнього занепокоєння наразі — великий державний борг.

Крім того лідери Італії та Франції Джорджа Мелоні та Емманюель Макрон прагнуть відігравати провідну роль у переговорах зі США від імені Євросоюзу, тоді як пропозиція нового пакета — яка виходила від топдипломатка ЄС Каї Каллас — цій амбіції суперечить, — зазначає видання. Поширити

Окрім того, наголошується, що проти схвалення пакета допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина.