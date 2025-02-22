Франція та Італія заважають ЄС ухвалити важливе рішення щодо України
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Політика
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Франція та Італія заважають ЄС ухвалити важливе рішення щодо України

ЄС
Джерело:  Spiegel

Згідно з даними німецьких журналістів, офіційні Париж та Рим стали на заваді Європейському союзу під час погодженням багатомільярдного пакета військової підтримки для України.

Головні тези:

  • Франція та Італія не вірять у те, що ЄС може надати настільки масштабну допомогу України.
  • Угорщина та Словаччина також виступили проти ухвалення нового пакету допомоги для Києва, однак їхня думка наразі другорядна.

Думки в Євросоюзі знову розділилися

Німецьке видання Spiegel від своїх інсайдерів у дипломатичних колах дізналася про труднощі всередині блоку, які виникли через скепсис з боку команда Мелоні та Макрона.

Як виявилося, представники Франції та Італії не вірять в те, що члени ЄС можуть надати настільке масштабне фінансування для України.

Одна з головних причин їхнього занепокоєння наразі — великий державний борг.

Крім того лідери Італії та Франції Джорджа Мелоні та Емманюель Макрон прагнуть відігравати провідну роль у переговорах зі США від імені Євросоюзу, тоді як пропозиція нового пакета — яка виходила від топдипломатка ЄС Каї Каллас — цій амбіції суперечить, — зазначає видання.

Окрім того, наголошується, що проти схвалення пакета допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина.

За словами анонімних джерел, їхня опозиція "відіграє другорядну роль", оскільки пакет, найімовірніше, ухвалять від імені охочих держав-членів, а не всього ЄС.

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