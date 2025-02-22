"Немає хороших українців". Пропагандист Соловйов публічно закликав до геноциду

Путінський пропагандист Володимир Соловйов в етері державного російського телеканалу розкрив своє реальне ставлення до українського народу. Він фактично закликав до знищення усіх громадян України — навіть тих, які досі розмовляють російською мовою.

Соловйов публічно закликав до геноциду українців

Поплічник диктатора Путіна вирішив більше не приховувати, які у Росії плани на майбутнє.

Він цинічно заявив, що хороших українців взагалі не існує — винятком Кремль не вважає навіть тих, хто досі розмовляє російською мовою.

Також Володимир Соловйов безсоромно збрехав, що це народ України винен у початку війни, ігноруючи той факт, що вторгнення на чужі суверенні території розпочала саме Росія ще 11 років тому.

За його словами, солдати РФ будуть карати всіх українців — і воєнних, які захищають свою батьківщину на полі бою, і цивільне населення, яке взагалі ніколи не брало до рук зброю — чоловіків та жінок, дітей та літніх людей.

Соловйов почав стверджувати, що вбивати потрібно навіть тих українців, які просто платять податки й працюють на заводах.