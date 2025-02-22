"Немає хороших українців". Пропагандист Соловйов публічно закликав до геноциду
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"Немає хороших українців". Пропагандист Соловйов публічно закликав до геноциду

Соловйов публічно закликав до геноциду українців
Джерело:  online.ua

Путінський пропагандист Володимир Соловйов в етері державного російського телеканалу розкрив своє реальне ставлення до українського народу. Він фактично закликав до знищення усіх громадян України — навіть тих, які досі розмовляють російською мовою.

Головні тези:

  • Володимир Соловйов фактично визнав, що для армії РФ кожний українець - військова ціль.
  • Пропагандист звинуватив українців у початку війни, ігноруючи факт агресії Росії проти України уже 11 років поспіль.

Соловйов публічно закликав до геноциду українців

Поплічник диктатора Путіна вирішив більше не приховувати, які у Росії плани на майбутнє.

Він цинічно заявив, що хороших українців взагалі не існує — винятком Кремль не вважає навіть тих, хто досі розмовляє російською мовою.

Також Володимир Соловйов безсоромно збрехав, що це народ України винен у початку війни, ігноруючи той факт, що вторгнення на чужі суверенні території розпочала саме Росія ще 11 років тому.

За його словами, солдати РФ будуть карати всіх українців — і воєнних, які захищають свою батьківщину на полі бою, і цивільне населення, яке взагалі ніколи не брало до рук зброю — чоловіків та жінок, дітей та літніх людей.

Соловйов почав стверджувати, що вбивати потрібно навіть тих українців, які просто платять податки й працюють на заводах.

Такі заяви є черговим підтвердження того, що Росія здійснює геноцид в Україні і навіть більше не збирається цього приховувати.

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