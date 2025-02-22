Українські воїни відбили штурм армії РФ на Куп’янщині — відео

Захисники з 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" змогли зупинити російських загарбників на Куп’янщині. Ба більше, вони навіть знищили чотири БМП противника.

Армія РФ знову зганьбилася на Куп’янщині

Про новий успіх своїх воїнів на полі бою повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

За його словами, 20 лютого російські загарбники здійснили спробу штурму українських позицій у напрямку населеного пункту Лозова

На цьому тлі бійці "АХІЛЛЕСа" разом з нацгвардійцями першої президентської бригади "Буревій" та десантниками 77-ї аеромобільної бригади вирішили діяти рішуче.

Їм вдалося вчасно виявити та спалити ворожу техніку.

Що важливо розуміти, на Куп’янському напрямку армія РФ не може суттєво просунутися з осені 2024 року.

До прикладу, кілька днів тому противник штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки: успіху не мав.