Українські воїни відбили штурм армії РФ на Куп’янщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни відбили штурм армії РФ на Куп’янщині — відео

ЗСУ
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Джерело:  online.ua

Захисники з 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" змогли зупинити російських загарбників на Куп’янщині. Ба більше, вони навіть знищили чотири БМП противника.

Головні тези:

  • Армія РФ не може суттєво просунутися на Куп’янському напрямку останні кілька місяців. 
  • Ворог спрямовує зусилля на захоплення лівого берегу річки Оскіл та активізує дії на правому березі.

Армія РФ знову зганьбилася на Куп’янщині

Про новий успіх своїх воїнів на полі бою повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

За його словами, 20 лютого російські загарбники здійснили спробу штурму українських позицій у напрямку населеного пункту Лозова

На цьому тлі бійці "АХІЛЛЕСа" разом з нацгвардійцями першої президентської бригади "Буревій" та десантниками 77-ї аеромобільної бригади вирішили діяти рішуче.

Їм вдалося вчасно виявити та спалити ворожу техніку.

Що важливо розуміти, на Куп’янському напрямку армія РФ не може суттєво просунутися з осені 2024 року.

До прикладу, кілька днів тому противник штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки: успіху не мав.

Протягом останніх місяців ворог намагається зосередити зусилля на захопленні лівого берегу річки Оскіл, а також переправитися та закріпитися на правому березі. Вкрита кригою річка спрощує цю задачу, тому ворог активізує свої зусилля на даному напрямку.

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