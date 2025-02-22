Введення миротворців в Україну. В ЄС заявили про новий "великий крок"
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Політика
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Введення миротворців в Україну. В ЄС заявили про новий "великий крок"

армія Франція

За словами пані посла Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової, формування коаліції країн, готових відправити свої війська в Україну, є дуже важливим рішення у питанні надання реальних гарантій безпеки.

Головні тези:

  • Можливість відправлення до 30 тисяч європейських солдатів в Україну є потужним кроком з боку ЄС.
  • Країни ЄС, такі як Франція, Велика Британія та Швеція, висловили готовність відправити війська до України.

Дискусії у ЄС виходять на новий рівень

Європейська дипломатка звертає увагу на те, що отримання зобов'язання сформувати контингент із 30 тисяч європейських солдатів для України “було б великим кроком".

На її переконання, таке зобовʼязання "стало б надзвичайно потужним символом на шляху до надійних гарантій безпеки".

Тобто якби коаліція охочих, якби країни, про які ви згадали, та інші, які висловили бажання послати солдатів, своїх солдатів сюди, до України, змогли зібрати разом 30 тисяч чоловік, — я думаю, що це був би дуже, дуже хороший початок, — наголосила пані посол.

Що важливо розуміти, нещодавно видання The Washington Post отримало дані про те, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова надати Франція.

Офіційно про можливе ухвалення такого рішення раніше повідомляли Британія та Швеція.

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