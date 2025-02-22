Введення миротворців в Україну. В ЄС заявили про новий "великий крок"

За словами пані посла Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової, формування коаліції країн, готових відправити свої війська в Україну, є дуже важливим рішення у питанні надання реальних гарантій безпеки.
Головні тези:
- Можливість відправлення до 30 тисяч європейських солдатів в Україну є потужним кроком з боку ЄС.
- Країни ЄС, такі як Франція, Велика Британія та Швеція, висловили готовність відправити війська до України.
Дискусії у ЄС виходять на новий рівень
Європейська дипломатка звертає увагу на те, що отримання зобов'язання сформувати контингент із 30 тисяч європейських солдатів для України “було б великим кроком".
На її переконання, таке зобовʼязання "стало б надзвичайно потужним символом на шляху до надійних гарантій безпеки".
Що важливо розуміти, нещодавно видання The Washington Post отримало дані про те, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова надати Франція.
Офіційно про можливе ухвалення такого рішення раніше повідомляли Британія та Швеція.
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