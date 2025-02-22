Команда президента США Дональда Трампа пропонує проєкт резолюції Організації Об’єднаних Націй (ООН) з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що важливо розуміти, у ньому враховані поправки країни-агресорки РФ.

США почали просувати інтереси Путіна

Що важливо розуміти, американський проєкт резолюції ООН суттєво відрізняється від тексту, який підготувала Україна та лідери Європи.

Короткий проєкт резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося агентство Reuters, оплакує загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" і підтверджує, що "головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок, — зазначають журналісти. Поширити

Вони також звертають увагу на те, що характерною особливістю американської версії проєкту з 65 слів є врахування російських поправок.

Команда російського диктатора Володимира Путіна забажала, щоб документ містив наступний текст: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і закликає до тривалого миру між Україною і Росією".

Варто зазначити, що в документі, який представила американська сторона, не згадується про територіальну цілісність України, а також те, що Росія є агресором у цій війні.