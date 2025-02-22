США просувають резолюцію ООН щодо України з урахуванням бажань РФ

Команда президента США Дональда Трампа пропонує проєкт резолюції Організації Об’єднаних Націй (ООН) з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що важливо розуміти, у ньому враховані поправки країни-агресорки РФ.
Головні тези:
- Українська сторона та лідери Європи підготували інший текст резолюції, де вказано про територіальну цілісність України і агресію Росії.
- Резолюція США відрізняється коротким текстом та відсутністю згадок про ідентифікацію Росії як агресора у цій війні.
США почали просувати інтереси Путіна
Що важливо розуміти, американський проєкт резолюції ООН суттєво відрізняється від тексту, який підготувала Україна та лідери Європи.
Вони також звертають увагу на те, що характерною особливістю американської версії проєкту з 65 слів є врахування російських поправок.
Команда російського диктатора Володимира Путіна забажала, щоб документ містив наступний текст: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і закликає до тривалого миру між Україною і Росією".
Варто зазначити, що в документі, який представила американська сторона, не згадується про територіальну цілісність України, а також те, що Росія є агресором у цій війні.
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