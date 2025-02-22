США просувають резолюцію ООН щодо України з урахуванням бажань РФ
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США просувають резолюцію ООН щодо України з урахуванням бажань РФ

Трамп
Джерело:  Reuters

Команда президента США Дональда Трампа пропонує проєкт резолюції Організації Об’єднаних Націй (ООН) з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що важливо розуміти, у ньому враховані поправки країни-агресорки РФ.

Головні тези:

  • Українська сторона та лідери Європи підготували інший текст резолюції, де вказано про територіальну цілісність України і агресію Росії.
  • Резолюція США відрізняється коротким текстом та відсутністю згадок про ідентифікацію Росії як агресора у цій війні.

США почали просувати інтереси Путіна

Що важливо розуміти, американський проєкт резолюції ООН суттєво відрізняється від тексту, який підготувала Україна та лідери Європи.

Короткий проєкт резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося агентство Reuters, оплакує загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" і підтверджує, що "головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок, — зазначають журналісти.

Вони також звертають увагу на те, що характерною особливістю американської версії проєкту з 65 слів є врахування російських поправок.

Команда російського диктатора Володимира Путіна забажала, щоб документ містив наступний текст: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і закликає до тривалого миру між Україною і Росією".

Варто зазначити, що в документі, який представила американська сторона, не згадується про територіальну цілісність України, а також те, що Росія є агресором у цій війні.

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