ЄС планує надати Україні 20 млрд євро військової допомоги
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Політика
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ЄС планує надати Україні 20 млрд євро військової допомоги

ЄС
Джерело:  Bloomberg

Офіційний Брюссель наразі активно працює над новим пакетом військової допомоги для України у розмірі 20 мільярдів євро. За попередніми даними, до нього увійдуть: артилерійські боєприпаси, системи ППО, високоточні ракет, дрони та інші види зброї.

Головні тези:

  • Угорщина та частково Німеччина можуть створити перешкоди для надання допомоги Україні.
  • Нова ініціатива передбачає внески від країн-членів ЄС та їх союзників у грошовій та натуральній формах.

ЄС хоче посилити Україну на полі бою

Як стверджують журналісти з посиланням на своїх інсайдерів, офіційний Брюссель налаштований отримати принципову згоду на цю ініціативу вже на наступному тижні.

Це повинно статися під час зустрічі міністрів закордонних справ. Згодом лідери країн-членів ЄС повинні затвердити фінансові деталі та підписати угоду.

За словами анонімних джерел, перепоною на цьому шляху знову може стати позиція команди угорського лідера Віктора Орбана, який, як відомо, є проросійським політиком.

Офіційний Будапешт уже заявив про свій намір блокувати будь-яку нову військову допомогу Україні.

А Німеччина може затримати рішення через внутрішні політичні процеси, пов’язані з проведенням виборів, — йдеться в повідомленні.

Що важливо розуміти, нова ініціатива блоку передбачає внески від країн-членів ЄС та їхніх союзників у грошовій та натуральній формі.

Як зазначають інсайдери, йдеться про постачання озброєння, техніки та фінансування для підтримки українських військ.

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