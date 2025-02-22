ЄС планує надати Україні 20 млрд євро військової допомоги

Офіційний Брюссель наразі активно працює над новим пакетом військової допомоги для України у розмірі 20 мільярдів євро. За попередніми даними, до нього увійдуть: артилерійські боєприпаси, системи ППО, високоточні ракет, дрони та інші види зброї.
Головні тези:
- Угорщина та частково Німеччина можуть створити перешкоди для надання допомоги Україні.
- Нова ініціатива передбачає внески від країн-членів ЄС та їх союзників у грошовій та натуральній формах.
ЄС хоче посилити Україну на полі бою
Як стверджують журналісти з посиланням на своїх інсайдерів, офіційний Брюссель налаштований отримати принципову згоду на цю ініціативу вже на наступному тижні.
Це повинно статися під час зустрічі міністрів закордонних справ. Згодом лідери країн-членів ЄС повинні затвердити фінансові деталі та підписати угоду.
За словами анонімних джерел, перепоною на цьому шляху знову може стати позиція команди угорського лідера Віктора Орбана, який, як відомо, є проросійським політиком.
Офіційний Будапешт уже заявив про свій намір блокувати будь-яку нову військову допомогу Україні.
Що важливо розуміти, нова ініціатива блоку передбачає внески від країн-членів ЄС та їхніх союзників у грошовій та натуральній формі.
Як зазначають інсайдери, йдеться про постачання озброєння, техніки та фінансування для підтримки українських військ.
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