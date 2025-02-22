Сили ППО знищили 82 дрони під час нової атаки РФ

Черговий масований повітряний напад на Україну Росія розпочала ще о 19:00 21 лютого - він тривав протягом усієї ночі. Ворог атакував 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Росіяни атакували Київщину, Харківщину, Кіровоградщину та Дніпропетровщину.
- Під час нападу ворога було задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Атака РФ на Україну 21-22 лютого — що відомо
Противник атакував мирні українські міста та села із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що ще 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Цього разу під удар ворога потрапили Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.
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