Сили ППО знищили 82 дрони під час нової атаки РФ

Черговий масований повітряний напад на Україну Росія розпочала ще о 19:00 21 лютого - він тривав протягом усієї ночі. Ворог атакував 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Атака РФ на Україну 21-22 лютого — що відомо

Противник атакував мирні українські міста та села із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Поширити

Окрім того, вказано, що ще 75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).