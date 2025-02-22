Силы ПВО уничтожили 82 дрона во время новой атаки РФ

Очередное массированное воздушное нападение на Украину Россия начала еще в 19:00 21 февраля - оно продолжалось всю ночь. Враг атаковал 162 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Россияне атаковали Киевскую, Харьковскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области.
- Во время нападения врага были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Атака РФ на Украину 21-22 февраля — что известно
Противник атаковал мирные украинские города и села с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что еще 75 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
В этот раз под удар врага попали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.
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