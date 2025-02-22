Силы ПВО уничтожили 82 дрона во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 82 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 21-22 февраля – что известно
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Очередное массированное воздушное нападение на Украину Россия начала еще в 19:00 21 февраля - оно продолжалось всю ночь. Враг атаковал 162 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

  • Россияне атаковали Киевскую, Харьковскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области.
  • Во время нападения врага были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Атака РФ на Украину 21-22 февраля — что известно

Противник атаковал мирные украинские города и села с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 82-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, указано, что еще 75 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В этот раз под удар врага попали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

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