Силы ПВО уничтожили 82 дрона во время новой атаки РФ

Очередное массированное воздушное нападение на Украину Россия начала еще в 19:00 21 февраля - оно продолжалось всю ночь. Враг атаковал 162 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Атака РФ на Украину 21-22 февраля — что известно

Противник атаковал мирные украинские города и села с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 82-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Поделиться

Кроме того, указано, что еще 75 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).