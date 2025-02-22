Україна уразила 7 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 7 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби бійці ЗСУ ліквідували 1140 російських загарбників. Окрім того, Сили оборони України знищили 15 танків, 9 бойових броньованих машин та 66 артилерійських систем ворога.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати армії РФ станом на 22 лютого 2025 року орієнтовно склали понад 866 тисяч осіб .
  • Армія РФ здійснила понад 5 тисяч обстрілів та використала для атак 3050 дронів-камікадзе.

Втрати армії РФ станом на 22 лютого 2025 року:

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 866 000 (+1 140) осіб;

  • танків — 10 161 (+15) од;

  • бойових броньованих машин — 21 139 (+9) од;

  • артилерійських систем — 23 528 (+66) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26 311 (+155) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 38 234 (+139) од;

  • спеціальної техніки — 3754 (+1).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 21 лютого на фронті відбулося 90 боєзіткнень.

Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 72 авіаударів, скинувши 92 КАБ.

Загалом ворог здійснив понад 5 тисяч обстрілів та використав для своїх атак 3050 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійських засоби противника.

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