Україна уразила 7 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби бійці ЗСУ ліквідували 1140 російських загарбників. Окрім того, Сили оборони України знищили 15 танків, 9 бойових броньованих машин та 66 артилерійських систем ворога.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати армії РФ станом на 22 лютого 2025 року орієнтовно склали понад 866 тисяч осіб .
- Армія РФ здійснила понад 5 тисяч обстрілів та використала для атак 3050 дронів-камікадзе.
Втрати армії РФ станом на 22 лютого 2025 року:
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 866 000 (+1 140) осіб;
танків — 10 161 (+15) од;
бойових броньованих машин — 21 139 (+9) од;
артилерійських систем — 23 528 (+66) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 26 311 (+155) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 38 234 (+139) од;
спеціальної техніки — 3754 (+1).
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 21 лютого на фронті відбулося 90 боєзіткнень.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет, а також 72 авіаударів, скинувши 92 КАБ.
Загалом ворог здійснив понад 5 тисяч обстрілів та використав для своїх атак 3050 дронів-камікадзе.
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