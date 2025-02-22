Украина поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали 1140 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 15 танков, 9 боевых бронированных машин и 66 артиллерийских систем врага.

Потери армии РФ по состоянию на 22 февраля 2025 года:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 866 000 (+1 140) человек;

танков — 10 161 (+15) ед;

боевых бронированных машин — 21 139 (+9) ед;

артиллерийских систем — 23 528 (+66) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 311 (+155) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 38 234 (+139) ед;

специальной техники — 3754 (+1).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 21 февраля на фронте произошло 90 боестолкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 72 авиаудара, сбросив 92 КАБ.

Всего враг совершил более 5 тысяч обстрелов и использовал для своих атак 3050 дронов-камикадзе.