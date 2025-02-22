Украина поразила 7 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ЗСУ
Читати українською

За прошедшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали 1140 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 15 танков, 9 боевых бронированных машин и 66 артиллерийских систем врага.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 22 февраля 2025 года ориентировочно составили более 866 тысяч человек.
  • Армия РФ совершила более 5 тысяч обстрелов и использовала для атак 3050 дронов-камикадзе.

Потери армии РФ по состоянию на 22 февраля 2025 года:

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 866 000 (+1 140) человек;

  • танков — 10 161 (+15) ед;

  • боевых бронированных машин — 21 139 (+9) ед;

  • артиллерийских систем — 23 528 (+66) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 311 (+155) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 38 234 (+139) ед;

  • специальной техники — 3754 (+1).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 21 февраля на фронте произошло 90 боестолкновений.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 72 авиаудара, сбросив 92 КАБ.

Всего враг совершил более 5 тысяч обстрелов и использовал для своих атак 3050 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США угрожают отключить Украину от Starlink — какая причина
Штаты продолжают шантажировать Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выдвинул новое требование Зеленскому и Путину
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 82 дрона во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 21-22 февраля – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?