Украина поразила 7 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали 1140 российских захватчиков. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили 15 танков, 9 боевых бронированных машин и 66 артиллерийских систем врага.
Главные тезисы
- Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 22 февраля 2025 года ориентировочно составили более 866 тысяч человек.
- Армия РФ совершила более 5 тысяч обстрелов и использовала для атак 3050 дронов-камикадзе.
Потери армии РФ по состоянию на 22 февраля 2025 года:
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 866 000 (+1 140) человек;
танков — 10 161 (+15) ед;
боевых бронированных машин — 21 139 (+9) ед;
артиллерийских систем — 23 528 (+66) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 26 311 (+155) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 38 234 (+139) ед;
специальной техники — 3754 (+1).
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 21 февраля на фронте произошло 90 боестолкновений.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 72 авиаудара, сбросив 92 КАБ.
Всего враг совершил более 5 тысяч обстрелов и использовал для своих атак 3050 дронов-камикадзе.
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