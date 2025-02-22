ЕС планирует передать Украине 20 млрд евро военной помощи

Официальный Брюссель активно работает над новым пакетом военной помощи для Украины в размере 20 миллиардов евро. По предварительным данным, в него войдут: артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, высокоточные ракеты, дроны и другие виды оружия.

ЕС хочет усилить Украину на поле боя

Как утверждают журналисты со ссылкой на своих инсайдеров, официальный Брюссель настроен получить принципиальное согласие на эту инициативу уже на следующей неделе.

Это должно произойти в ходе встречи министров иностранных дел. Лидеры стран-членов ЕС должны утвердить финансовые детали и подписать соглашение.

По словам анонимных источников, препятствием на этом пути снова может стать позиция команды венгерского лидера Виктора Орбана, который, как известно, является пророссийским политиком.

Официальный Будапешт уже заявил о своем намерении блокировать любую новую военную помощь Украине.

А Германия может задержать решение из-за внутренних политических процессов, связанных с проведением выборов, — сказано в сообщении. Поделиться

Что важно понимать, новая инициатива блока предусматривает взносы от стран-членов ЕС и их союзников в денежной и натуральной форме.