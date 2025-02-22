США продвигают резолюцию ООН по Украине с учетом желаний РФ
Категория
Политика
Дата публикации

США продвигают резолюцию ООН по Украине с учетом желаний РФ

Трамп
Читати українською
Источник:  Reuters

Команда президента США Дональда Трампа предлагает проект резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину. Что важно понимать, в нем учтены поправки страны-агрессорки РФ.

Главные тезисы

  • Украинская сторона и лидеры Европы подготовили другой текст резолюции, где указано о территориальной целостности Украины и агрессии России.
  • Резолюция США отличается кратким текстом и отсутствием упоминаний идентификации России как агрессора в этой войне.

США начали продвигать интересы Путина

Что важно понимать, американский проект резолюции ООН существенно отличается от текста, подготовленного Украиной и лидерами Европы.

Краткий проект резолюции США из трех абзацев, с которым ознакомилось агентство Reuters, оплакивает гибель людей во время "российско-украинского конфликта" и подтверждает, что "главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров", — отмечают журналисты.

Они также обращают внимание на то, что характерной особенностью американской версии проекта из 65 слов является учет российских поправок.

Команда российского диктатора Владимира Путина пожелала, чтобы документ содержал следующий текст: "призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его первопричин, и призывает к продолжительному миру между Украиной и Россией".

Стоит отметить, что в документе, представленном американской стороной, не упоминается о территориальной целостности Украины, а также о том, что Россия является агрессором в этой войне.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США угрожают отключить Украину от Starlink — какая причина
Штаты продолжают шантажировать Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выдвинул новое требование Зеленскому и Путину
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС планирует передать Украине 20 млрд евро военной помощи
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?