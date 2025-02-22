Команда президента США Дональда Трампа предлагает проект резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину. Что важно понимать, в нем учтены поправки страны-агрессорки РФ.

США начали продвигать интересы Путина

Что важно понимать, американский проект резолюции ООН существенно отличается от текста, подготовленного Украиной и лидерами Европы.

Краткий проект резолюции США из трех абзацев, с которым ознакомилось агентство Reuters, оплакивает гибель людей во время "российско-украинского конфликта" и подтверждает, что "главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров", — отмечают журналисты. Поделиться

Они также обращают внимание на то, что характерной особенностью американской версии проекта из 65 слов является учет российских поправок.

Команда российского диктатора Владимира Путина пожелала, чтобы документ содержал следующий текст: "призывает к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его первопричин, и призывает к продолжительному миру между Украиной и Россией".

Стоит отметить, что в документе, представленном американской стороной, не упоминается о территориальной целостности Украины, а также о том, что Россия является агрессором в этой войне.