Як вдалося дізнатися ЗМІ, британський лідер Кір Стармер планує оголосити про новий потужний пакет підтримки України, який фактично стане “потрійним ударом” по країні-агресорці Росії у треті роковини повномасштабного вторгнення.

Британія посилить підтримку України

Журналісти звертають увагу на те, що Кір Стармер не збирається орієнтуватися на політику президента США Дональда Трампа щодо України під час ухвалення власних рішень.

Саме тому уже 24 лютого він представить "потрійний удар", що включатиме потужну військову допомогу Україні, санкції проти Росії та зокрема російських олігархів.

Це рішення різко контрастує з підходом Трампа, який назвав Володимира Зеленського "диктатором" і наполягає на якнайшвидшому завершенні війни, — наголошує редакція видання. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно очільник Білого дому цинічно звинуватив Кіра Стармера в тому, що той "нічого не робить" для зупинення бойових дій.

Усі нюанси нової військової допомоги Україні незабаром розкриє Міноборони Британії. Наразі йдеться про додаткове озброєння для ЗСУ, однак поки це рішення остаточно не ухвалене.

Офіційний Лондон планує представити масштабний пакет санкцій проти Росії.