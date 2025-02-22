Британия нанесет по России "тройной удар" уже 24 февраля
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Политика
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Британия нанесет по России "тройной удар" уже 24 февраля

Стармер и Зеленский
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Источник:  The Telegraph

Как удалось узнать СМИ, британский лидер Кир Стармер планирует объявить о новом мощном пакете поддержки Украины, который фактически станет "тройным ударом" по стране-агрессорке России в третью годовщину полномасштабного вторжения.

Главные тезисы

  • Стармер готов и дальше поддерживать Украину, несмотря на позицию Трампа.
  • Официальный Лондон намерен представить масштабный пакет санкций против России.

Великобритания усилит поддержку Украины

Журналисты обращают внимание на то, что Кир Стармер не собирается ориентироваться на политику президента США Дональда Трампа по отношению к Украине во время принятия собственных решений.

Именно поэтому уже 24 февраля он представит "тройной удар", включающий мощную военную помощь Украине, санкции против России и в том числе против российских олигархов.

Это решение резко контрастирует с подходом Трампа, который назвал Владимира Зеленского "диктатором" и настаивает на скорейшем завершении войны, — отмечает редакция издания.

Что важно понимать, недавно глава Белого дома цинично обвинил Кира Стармера в том, что тот "ничего не предпринимает" для остановки боевых действий.

Все нюансы новой военной помощи Украине в скором времени раскроет Минобороны Британии. Речь идет о дополнительном вооружении для ВСУ, однако пока это решение окончательно не принято.

Официальный Лондон намерен представить масштабный пакет санкций против России.

В первую очередь речь будет идти о борьбе с российскими "грязными деньгами". Также Британия начнет "войну" с олигархами, которые поддерживают Кремль.

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