Британия нанесет по России "тройной удар" уже 24 февраля

Как удалось узнать СМИ, британский лидер Кир Стармер планирует объявить о новом мощном пакете поддержки Украины, который фактически станет "тройным ударом" по стране-агрессорке России в третью годовщину полномасштабного вторжения.

Великобритания усилит поддержку Украины

Журналисты обращают внимание на то, что Кир Стармер не собирается ориентироваться на политику президента США Дональда Трампа по отношению к Украине во время принятия собственных решений.

Именно поэтому уже 24 февраля он представит "тройной удар", включающий мощную военную помощь Украине, санкции против России и в том числе против российских олигархов.

Это решение резко контрастирует с подходом Трампа, который назвал Владимира Зеленского "диктатором" и настаивает на скорейшем завершении войны, — отмечает редакция издания. Поделиться

Что важно понимать, недавно глава Белого дома цинично обвинил Кира Стармера в том, что тот "ничего не предпринимает" для остановки боевых действий.

Все нюансы новой военной помощи Украине в скором времени раскроет Минобороны Британии. Речь идет о дополнительном вооружении для ВСУ, однако пока это решение окончательно не принято.

Официальный Лондон намерен представить масштабный пакет санкций против России.