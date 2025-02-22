Путин может отдать Украине 300 млрд долл росактивов — какое условие

Согласно данным журналистов, российский диктатор Владимир Путин может согласиться на использование 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины.

Путин якобы готов идти на уступки для завершения войны

Инсайдеры журналистов утверждают, что у нелегитимного главы Кремля есть свое условие — часть из 300 миллиардов долларов должна быть израсходована на территории Украины, которые захватила Россия.

Несмотря на то, что переговоры между Вашингтоном и Москвой только недавно начались, анонимные источники заявляют, что это одна из идей, которую уже обсуждают в стране-агрессорке.

Вполне возможно, что Путин согласится на такие уступки в рамках мирного соглашения для завершения войны.

Идея о том, что Россия может согласиться с использованием замороженных денег для помощи в восстановлении Украины, ранее не сообщалась, и это может дать представление о том, какими могут быть уступки со стороны Москвы. Поделиться

Еще два года назад "Большая семерка" сообщила, что российские суверенные фонды будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный ею Украине.