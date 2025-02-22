Путін може віддати Україні 300 млрд дол росактивів — яка умова

Згідно з даними журналістів, російський диктатор Володимир Путін може погодитися на використання 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених в Європі, для відновлення України.
Головні тези:
- Головна умова від Путіна - частина грошей повинна бути використана для територій, які захопила Росія.
- Кремль відмовляється коментувати цю інформацію.
Путін нібито готовий йти на поступки для завершення війни
Інсайдери журналістів стверджують, що у нелегітимного глави Кремля є свою умова — частина з 300 мільярдів доларів має бути витрачена на ті території України, які захопила Росія.
Попри те, що переговори між Вашингтоном та Москвою лише нещодавно почалися, анонімні джерела заявляють, що це одна з ідей, яку вже обговорюють у країні-агресорці.
Цілком можливо, що Путін згодиться на такі поступки у межах мирної угоди щодо завершення війни.
Ще два роки тому “Велика сімка” повідомила, що російські суверенні фонди залишатимуться замороженими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану нею Україні.
У Кремлі наразі відмовляються від коментарів.
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