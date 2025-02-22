Путін може віддати Україні 300 млрд дол росактивів — яка умова

Згідно з даними журналістів, російський диктатор Володимир Путін може погодитися на використання 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених в Європі, для відновлення України.

Путін нібито готовий йти на поступки для завершення війни

Інсайдери журналістів стверджують, що у нелегітимного глави Кремля є свою умова — частина з 300 мільярдів доларів має бути витрачена на ті території України, які захопила Росія.

Попри те, що переговори між Вашингтоном та Москвою лише нещодавно почалися, анонімні джерела заявляють, що це одна з ідей, яку вже обговорюють у країні-агресорці.

Цілком можливо, що Путін згодиться на такі поступки у межах мирної угоди щодо завершення війни.

Ідея про те, що Росія може погодитися на використання заморожених грошей для допомоги у відновленні України, раніше не повідомлялася, і це може дати уявлення про те, у чому можуть полягати поступки з боку Москви. Поширити

Ще два роки тому “Велика сімка” повідомила, що російські суверенні фонди залишатимуться замороженими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану нею Україні.