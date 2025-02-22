Путін може віддати Україні 300 млрд дол росактивів — яка умова
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін може віддати Україні 300 млрд дол росактивів — яка умова

Путін
Джерело:  Reuters

Згідно з даними журналістів, російський диктатор Володимир Путін може погодитися на використання 300 мільярдів доларів російських активів, заморожених в Європі, для відновлення України. 

Головні тези:

  • Головна умова від Путіна - частина грошей повинна бути використана для територій, які захопила Росія.
  • Кремль відмовляється коментувати цю інформацію.

Путін нібито готовий йти на поступки для завершення війни

Інсайдери журналістів стверджують, що у нелегітимного глави Кремля є свою умова — частина з 300 мільярдів доларів має бути витрачена на ті території України, які захопила Росія.

Попри те, що переговори між Вашингтоном та Москвою лише нещодавно почалися, анонімні джерела заявляють, що це одна з ідей, яку вже обговорюють у країні-агресорці.

Цілком можливо, що Путін згодиться на такі поступки у межах мирної угоди щодо завершення війни.

Ідея про те, що Росія може погодитися на використання заморожених грошей для допомоги у відновленні України, раніше не повідомлялася, і це може дати уявлення про те, у чому можуть полягати поступки з боку Москви.

Ще два роки тому “Велика сімка” повідомила, що російські суверенні фонди залишатимуться замороженими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану нею Україні.

У Кремлі наразі відмовляються від коментарів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США погрожують відключити Україну від Starlink — яка причина
Starlink
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висунув нову вимогу Зеленському та Путіну
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США просувають резолюцію ООН щодо України з урахуванням бажань РФ
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?