Введение миротворцев в Украину. В ЕС заявили о новом "большом шаге"
Категория
Политика
Дата публикации

Введение миротворцев в Украину. В ЕС заявили о новом "большом шаге"

армия Франции
Читати українською

По словам посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, формирование коалиции стран, готовых отправить свои войска в Украину, это очень важно решение в вопросе предоставления реальных гарантий безопасности.

Главные тезисы

  • Отправка 30 тысяч европейских солдат в Украину является мощным шагом со стороны ЕС.
  • Страны ЕС, такие как Франция, Великобритания и Швеция, выразили готовность отправить войска в Украину.

Дискуссии в ЕС выходят на новый уровень

Европейская дипломатка обращает внимание на то, что получение обязательств сформировать контингент из 30 тысяч европейских солдат для Украины "было бы большим шагом".

По ее убеждению, такое обязательство "стало бы очень мощным символом на пути к надежным гарантиям безопасности".

То есть если бы коалиция желающих, если бы страны, о которых вы упомянули, и другие, которые выразили желание послать солдат, своих солдат сюда, в Украину, смогли собрать вместе 30 тысяч человек, — я думаю, что это было бы очень, очень хорошее начало, — подчеркнула посол.

Что важно понимать, недавно издание The Washington Post получило данные о том, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова предоставить Франция.

Официально о возможном принятии такого решения ранее сообщали Великобритания и Швеция.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США продвигают резолюцию ООН по Украине с учетом желаний РФ
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин может отдать Украине 300 млрд долл росактивов — какое условие
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия нанесет по России "тройной удар" уже 24 февраля
Стармер и Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?