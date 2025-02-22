Введение миротворцев в Украину. В ЕС заявили о новом "большом шаге"

По словам посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, формирование коалиции стран, готовых отправить свои войска в Украину, это очень важно решение в вопросе предоставления реальных гарантий безопасности.
Главные тезисы
- Отправка 30 тысяч европейских солдат в Украину является мощным шагом со стороны ЕС.
- Страны ЕС, такие как Франция, Великобритания и Швеция, выразили готовность отправить войска в Украину.
Дискуссии в ЕС выходят на новый уровень
Европейская дипломатка обращает внимание на то, что получение обязательств сформировать контингент из 30 тысяч европейских солдат для Украины "было бы большим шагом".
По ее убеждению, такое обязательство "стало бы очень мощным символом на пути к надежным гарантиям безопасности".
Что важно понимать, недавно издание The Washington Post получило данные о том, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова предоставить Франция.
Официально о возможном принятии такого решения ранее сообщали Великобритания и Швеция.
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