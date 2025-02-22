Введение миротворцев в Украину. В ЕС заявили о новом "большом шаге"

По словам посла Евросоюза в Украине Катарины Матерновой, формирование коалиции стран, готовых отправить свои войска в Украину, это очень важно решение в вопросе предоставления реальных гарантий безопасности.

Дискуссии в ЕС выходят на новый уровень

Европейская дипломатка обращает внимание на то, что получение обязательств сформировать контингент из 30 тысяч европейских солдат для Украины "было бы большим шагом".

По ее убеждению, такое обязательство "стало бы очень мощным символом на пути к надежным гарантиям безопасности".

То есть если бы коалиция желающих, если бы страны, о которых вы упомянули, и другие, которые выразили желание послать солдат, своих солдат сюда, в Украину, смогли собрать вместе 30 тысяч человек, — я думаю, что это было бы очень, очень хорошее начало, — подчеркнула посол. Поделиться

Что важно понимать, недавно издание The Washington Post получило данные о том, что Европа готова потенциально отправить в Украину до 30 тысяч военных, из которых около трети готова предоставить Франция.