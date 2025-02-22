Украинские воины отразили штурм армии РФ на Купянщине — видео

Защитники из 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" смогли остановить российских захватчиков на Купянщине. Более того, они даже уничтожили четыре БМП противника.
Главные тезисы
- Армия РФ не может существенно продвинуться на Купянском направлении последние несколько месяцев.
- Враг направляет усилия на захват левого берега реки Оскол и активизирует действия на правом берегу.
Армия РФ снова опозорилась на Купянщине
О новом успехе своих воинов на поле боя сообщил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.
По его словам, 20 февраля российские захватчики предприняли попытку штурма украинских позиций в направлении населенного пункта Лозовая.
На этом фоне бойцы "АХИЛЛЕСа" вместе с нацгвардейцами первой президентской бригады "Буревий" и десантниками 77-й аэромобильной бригады решили действовать решительно.
Им удалось вовремя обнаружить и сжечь вражескую технику.
Что важно понимать, что на Купянском направлении армия РФ не может существенно продвинуться с осени 2024 года.
К примеру, несколько дней назад противник штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки и Новой Кругляковки: успеха не добился.
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