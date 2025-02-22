Украинские воины отразили штурм армии РФ на Купянщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отразили штурм армии РФ на Купянщине — видео

ВСУ
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Источник:  online.ua

Защитники из 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" смогли остановить российских захватчиков на Купянщине. Более того, они даже уничтожили четыре БМП противника.

Главные тезисы

  • Армия РФ не может существенно продвинуться на Купянском направлении последние несколько месяцев.
  • Враг направляет усилия на захват левого берега реки Оскол и активизирует действия на правом берегу.

Армия РФ снова опозорилась на Купянщине

О новом успехе своих воинов на поле боя сообщил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

По его словам, 20 февраля российские захватчики предприняли попытку штурма украинских позиций в направлении населенного пункта Лозовая.

На этом фоне бойцы "АХИЛЛЕСа" вместе с нацгвардейцами первой президентской бригады "Буревий" и десантниками 77-й аэромобильной бригады решили действовать решительно.

Им удалось вовремя обнаружить и сжечь вражескую технику.

Что важно понимать, что на Купянском направлении армия РФ не может существенно продвинуться с осени 2024 года.

К примеру, несколько дней назад противник штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки и Новой Кругляковки: успеха не добился.

В последние месяцы враг пытается сосредоточить усилия на захвате левого берега реки Оскол, а также переправиться и закрепиться на правом берегу. Покрытая льдом река упрощает эту задачу, поэтому враг активизирует свои усилия на данном направлении.

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