Трамп "раскрывает объятия" для Путина. Что задумал президент США
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп "раскрывает объятия" для Путина. Что задумал президент США

Трамп
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Источник:  The Wall Street Journal

Издание The Wall Street Journal убеждено, что резкое и неожиданное изменение политики главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к России и диктатору Владимиру Путину является попыткой уничтожить отношения Китая и РФ.

Главные тезисы

  • Аналитики сравнивают эти действия Трампа с политикой Никсона во времена его правления.
  • Трамп пытается уничтожить альянс между Россией и Китаем.

Трамп боится сотрудничества России и Китая

По словам аналитиков и политологов, они часто называют попытки Дональда Трампа "обратным Никсоном".

Что важно понимать, это аллюзия к политике президента США Ричарда Никсона, который во времена своего правления сменил американскую политику и пошел на сближение с коммунистическим Китаем.

Таким образом, он пытался усилить раскол между Мао Цзэдуном и Советским Союзом.

По мнению журналистов, Дональду Трампу будет непросто реализовать эту свою цель.

Дело в том, что Россия и Китай уже углубили военное и разведывательное сотрудничество и согласовали свою внешнюю политику.

Кроме того, Пекин регулярно передает России существенную экономическую поддержку, в частности, поставляет компьютерные чипы и станки, используемые в военной промышленности.

Трамп все равно пытается расколоть антанту между двумя государствами, обладающими идеологической близостью и общими стратегическими интересами. Именно поэтому он раскрывает объятия для Путина.

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