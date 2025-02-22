Трамп "раскрывает объятия" для Путина. Что задумал президент США

Издание The Wall Street Journal убеждено, что резкое и неожиданное изменение политики главы Белого дома Дональда Трампа по отношению к России и диктатору Владимиру Путину является попыткой уничтожить отношения Китая и РФ.
Главные тезисы
- Аналитики сравнивают эти действия Трампа с политикой Никсона во времена его правления.
- Трамп пытается уничтожить альянс между Россией и Китаем.
Трамп боится сотрудничества России и Китая
По словам аналитиков и политологов, они часто называют попытки Дональда Трампа "обратным Никсоном".
Что важно понимать, это аллюзия к политике президента США Ричарда Никсона, который во времена своего правления сменил американскую политику и пошел на сближение с коммунистическим Китаем.
Таким образом, он пытался усилить раскол между Мао Цзэдуном и Советским Союзом.
По мнению журналистов, Дональду Трампу будет непросто реализовать эту свою цель.
Дело в том, что Россия и Китай уже углубили военное и разведывательное сотрудничество и согласовали свою внешнюю политику.
Кроме того, Пекин регулярно передает России существенную экономическую поддержку, в частности, поставляет компьютерные чипы и станки, используемые в военной промышленности.
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