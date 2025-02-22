Трамп "розкриває обійми" для Путіна. Що замислив президент США

Видання The Wall Street Journal переконане, що різка та неочікувана зміна політики очільника Білого дому Дональда Трампа щодо Росії та диктатора Володимира Путіна є спробою знищити відносини Китая та РФ.

Трамп боїться співпраці Росії та Китаю

За словами аналітиків та політологів, вони часто називають намагання Дональда Трампа "зворотним Ніксоном".

Що важливо розуміти, це алюзія до політики президента США Річарда Ніксона, який у часи свого правління змінив американську політику і пішов на зближення з комуністичним Китаєм.

Таким чином він намагався посилити розкол між Мао Цзедуном і Радянським Союзом.

На переконання журналістів, Дональду Трампу буде непросто реалізувати цю свою мету.

Річ у тім, що Росія та Китай уже поглибили військову і розвідувальну співпрацю та узгодили свою зовнішню політику.

Окрім того, Пекін регулярно передає Росії істотну економічну підтримку, зокрема поставляє комп'ютерні чіпи і верстати, які використовуються у військовій промисловості.