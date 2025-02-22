"Не бывает хороших украинцев". Пропагандист Соловьев публично призвал к геноциду

Путинский пропагандист Владимир Соловьев в эфире государственного российского телеканала раскрыл свое реальное отношение к украинскому народу. Он фактически призвал к уничтожению всех граждан Украины — даже тех, кто до сих пор разговаривает на русском языке.
Главные тезисы
Владимир Соловьев фактически признал, что для армии РФ каждый украинец – военная цель.
Пропагандист обвинил украинцев в начале войны, игнорируя факт агрессии России против Украины уже 11 лет подряд.
Соловьев публично призвал к геноциду украинцев
Приспешник диктатора Путина решил больше не скрывать, какие у России планы на будущее.
Он цинично заявил, что хороших украинцев вообще не существует — исключением Кремль не считает даже тех, кто до сих пор говорит по-русски.
Также Владимир Соловьев соврал, что этот народ Украины виноват в начале войны, игнорируя тот факт, что вторжение на чужие суверенные территории начала именно Россия еще 11 лет назад.
По его словам, солдаты РФ будут наказывать всех украинцев — и военных, защищающих свою родину на поле боя, и гражданское население, которое вообще никогда не брало в руки оружие — мужчин и женщин, детей и пожилых людей.
Соловьев начал утверждать, что убивать нужно даже украинцев, которые просто платят налоги и работают на заводах.
Такие заявления являются очередным подтверждением того, что Россия осуществляет геноцид в Украине и даже больше не собирается этого скрывать.
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