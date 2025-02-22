"Не бывает хороших украинцев". Пропагандист Соловьев публично призвал к геноциду
Категория
Мир
Дата публикации

"Не бывает хороших украинцев". Пропагандист Соловьев публично призвал к геноциду

Соловьев публично призвал к геноциду украинцев
Читати українською
Источник:  online.ua

Путинский пропагандист Владимир Соловьев в эфире государственного российского телеканала раскрыл свое реальное отношение к украинскому народу. Он фактически призвал к уничтожению всех граждан Украины — даже тех, кто до сих пор разговаривает на русском языке.

Главные тезисы

Владимир Соловьев фактически признал, что для армии РФ каждый украинец – военная цель.
Пропагандист обвинил украинцев в начале войны, игнорируя факт агрессии России против Украины уже 11 лет подряд.

Соловьев публично призвал к геноциду украинцев

Приспешник диктатора Путина решил больше не скрывать, какие у России планы на будущее.

Он цинично заявил, что хороших украинцев вообще не существует — исключением Кремль не считает даже тех, кто до сих пор говорит по-русски.

Также Владимир Соловьев соврал, что этот народ Украины виноват в начале войны, игнорируя тот факт, что вторжение на чужие суверенные территории начала именно Россия еще 11 лет назад.

По его словам, солдаты РФ будут наказывать всех украинцев — и военных, защищающих свою родину на поле боя, и гражданское население, которое вообще никогда не брало в руки оружие — мужчин и женщин, детей и пожилых людей.

Соловьев начал утверждать, что убивать нужно даже украинцев, которые просто платят налоги и работают на заводах.

Такие заявления являются очередным подтверждением того, что Россия осуществляет геноцид в Украине и даже больше не собирается этого скрывать.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Должен немедленно уехать во Францию". В США пытаются запугать Зеленского
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины отразили штурм армии РФ на Купянщине — видео
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В США пытаются отстранить Келлога за его проукраинскую позицию
Келлог

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?