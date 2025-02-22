Франция и Италия мешают ЕС принять важное решение касательно Украины

Согласно данным немецких журналистов, официальные Париж и Рим воспрепятствовали Европейскому союзу во время согласования многомиллиардного пакета военной поддержки для Украины.

Мнения в Евросоюзе снова разделились

Немецкое издание Spiegel от своих инсайдеров в дипломатических кругах узнало о трудностях внутри блока, возникших из-за скепсиса со стороны команды Мэлони и Макрона.

Как оказалось, представители Франции и Италии не верят в то, что члены ЕС могут предоставить столь масштабное финансирование для Украины.

Одна из главных причин их беспокойства — большой государственный долг.

Кроме того, лидеры Италии и Франции Джорджа Мэлони и Эмманюэль Макрон стремятся играть ведущую роль в переговорах с США от имени Евросоюза, тогда как предложение нового пакета — исходившего от топдипломатка ЕС Каи Каллас — этой амбиции противоречит, — отмечает издание. Поделиться

Кроме того, указано, что против одобрения пакета помощи Украине выступили Венгрия и Словакия.