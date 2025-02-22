Франция и Италия мешают ЕС принять важное решение касательно Украины
Категория
Политика
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Франция и Италия мешают ЕС принять важное решение касательно Украины

ЕС
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Источник:  Spiegel

Согласно данным немецких журналистов, официальные Париж и Рим воспрепятствовали Европейскому союзу во время согласования многомиллиардного пакета военной поддержки для Украины.

Главные тезисы

  • Франция и Италия не верят в то, что ЕС может оказать столь масштабную помощь Украине.
  • Венгрия и Словакия также выступили против принятия нового пакета помощи для Киева, однако их мнение второстепенно.

Мнения в Евросоюзе снова разделились

Немецкое издание Spiegel от своих инсайдеров в дипломатических кругах узнало о трудностях внутри блока, возникших из-за скепсиса со стороны команды Мэлони и Макрона.

Как оказалось, представители Франции и Италии не верят в то, что члены ЕС могут предоставить столь масштабное финансирование для Украины.

Одна из главных причин их беспокойства — большой государственный долг.

Кроме того, лидеры Италии и Франции Джорджа Мэлони и Эмманюэль Макрон стремятся играть ведущую роль в переговорах с США от имени Евросоюза, тогда как предложение нового пакета — исходившего от топдипломатка ЕС Каи Каллас — этой амбиции противоречит, — отмечает издание.

Кроме того, указано, что против одобрения пакета помощи Украине выступили Венгрия и Словакия.

По словам анонимных источников, их оппозиция "играет второстепенную роль", поскольку пакет, скорее всего, будет принят от имени большинства государств-членов, а не всего ЕС.

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