Україна надала США нові пропозиції щодо угоди про копалини

Україна передала США нові пропозиції щодо угоди по корисним копалинам, зокрема свої пропозиції українські посадовці передали спецпредставнику президента США Дональда Трампа Кіту Келлогу, який зараз з Європи прямує до США, де у нього у Вашингтоні запланована зустріч з американським президентом.

Україна скоригувала угоду США про копалини

Українська сторона пропонує зменшити розмір майбутнього фонду, куди мають вноситись майбутні надходження від видобутку корисних копалин на підконтрольних територіях України.

Попередньо США пропонували розмір цього фонду встановити у розмірі 500 млрд дол, ми зараз зменшили цю пропозицію до 100 млрд дол і передали Келлогу, — каже джерело видання.

Також українська влада передала свої побажання щодо особистої зустрічі українського президента Володимира Зеленського та президента США наступного тижня у Вашингтоні, щоб вони продовжили обговорення всіх можливих умов угоди особисто.

В нових пропозиціях до угоди, після попереднього варіанту, який привозив міністр фінансів США Скотт Бессент до Києва, також додались не лише доходи від копалин, а і від портів, крім того, вони стосуються нафти та газу.

Основною причиною приїзду Келлога до Києва врешті стала ця угода, Трамп йому сказав: у тебе одна задача — угода, тому над нею працювали всі три дні, поки Келлог був у Києві, - зазначив співрозмовник видання. Поширити

Сам Володимир Зеленський сумнівався, чи варто йому підписувати угоду, і запитував думки свого оточення.

Позавчора відбулась нарада з очільниками різних відомств, яка була присвячена угоді щодо копалин, вона була емоційною, президент і голова ГУР Кирило Буданов там навіть трохи посперечались щодо угоди, бо у них на деякі речі розійшлися погляди, але зрештою президент схиляється до того, що угоду в якомусь покращеному вигляді треба буде підписати, — зазначив співрозмовник.

Раніше п’ять джерел повідомили NV, що українська сторона 21 лютого отримала від американських партнерів нову версію угоди з використання природних копалин України. Проєкт угоди, яка має розблокувати подальшу співпрацю сторін в мирному врегулюванні, виявився на порядок жорсткішим, ніж перший варіант, який привіз в Київ міністр фінансів США Скотт Бессент кілька днів тому.

Видобувний потенціал України

Нова версія від американських партнерів пропонує закріпити за США 100% власності майбутнього фонду і розподілити внески сторін у фонді у співвідношенні два до одного, де українська сторона вносить дві третини майбутніми надходженнями від видобутку, а американська сторона — третину, яку вже надала у вигляді зброї.

Розмір фонду американська сторона пропонує встановити на рівні 500 млрд дол. Угода охоплює не лише мінеральні копалини, а й газ і нафту. Майбутні доходи від портів не входять в угоду. Поширити

Американська сторона вважає угоду суто комерційною і виносить обговорення питань гарантій безпеки за межі цієї домовленості. Також в межах угоди США не беруть на себе жодних зобовʼязань по інвестиціях.

Українська сторона пропонує переглянути обʼєм фонду і закріпити необхідність використання грошей фонду виключно для інвестицій в Україні.

Усі джерела дотичні до роботи над контрактом вважають новий проєкт жорсткішим, ніж попередній і схиляються до того, що Київ буде змушений підписати угоду найближчим часом, щоб розблокувати співпрацю над мирним врегулюванням.