Угода про надра. Келлог оцінив хід переговорів США та України

На переконання спецпредставника президента США щодо України Кіта Келлога, відновлення переговорів між Україною та США щодо угоди про копалини є позитивним сигналом.

Київ та Вашингтон все ще намагаються домовитися

Як стверджує Кіт Келлог, відносини України та США врешті-решт "повернулися на правильний шлях".

Це підтверджує прибуття до Вашингтона технічної групи українських посадовців для обговорення угоди, яка має на меті надати Америці значний доступ до величезних запасів критично важливих корисних копалин в Україні.

Спецпредставник Трампа звернув увагу на те, що американські чиновники недооцінили те, що було пов'язано із забезпеченням цієї угоди.

Це не просте "так" чи "ні". Люди насправді не розуміли процес так добре, як мали б. Кіт Келлог Спецпредставник президента США щодо України

На цьому тлі він також нагадав, що фінальне рішення у цьому питанні буде ухвалювати Верховна Рада України.

За словами Келлога, Білий дім чудово усвідомлює, що "ніхто не знає", які саме корисні копалини доступні в Україні, і яка їхня вартість.

Що важливо розуміти, востаннє геологічну розвідку проводили ще за часів існування Радянського Союзу.