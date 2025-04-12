"Постійно розчаровується". У Трампа дорікнули РФ та Україні

Як виявилося, американський лідер Дональд Трамп продовжує розчаровуватися через те, що не може покласти край війні Росії проти України. У цьому він звинувачує Москву та навіть Київ, який є жертвою агресії.

Трамп невдоволений обома сторонами війни

З заявою з цього приводу виступила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона почала стверджувати, що візит спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа в Росії для перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним є важливим етапом дипломатичного процесу.

За словами Левітт, ці зусилля спрямовані на завершення війни та підписання фінального мирного договору між Києвом та Москвою.

Вона також звернула увагу на те, що американський лідер постійно висловлює розчарування діями обох сторін конфлікту — і Росії, і України.

Я думаю, що президент досить чітко дав зрозуміти, що він постійно розчаровується в обох сторонах цього конфлікту, і він хоче, щоб ці бойові дії припинилися. Він хоче, щоб війна закінчилася. Керолайн Левітт Речниця Білого дому

Вона також додала, що у команди Трампа є важелі впливу в переговорах щодо укладення мирної угоди.